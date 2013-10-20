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На этой недели мы продолжили знакомить читателей с проектами дизайнеров и архитекторов из России и стран СНГ, работы которых оказались необычными и увлекательными.
В Витебской области, расположенной на севере Беларуси, есть небольшой агрогородок Опса, одной из главных достопримечательностей которого является усадьба Плятеров – памятник усадебно-парковой архитектуры, заложенный в начале XX ве…