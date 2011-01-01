Студия DiAmir работает на рынке с 2011 года и является лидером в области дизайна архитектурной среды и конструктивных решений. Основным принципом работы является креативный подход к решению поставленных задач, а также высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к клиентам.

Компания DiAmir в союзе с иностранными партнерами предоставляет полный спектр услуг проектирования архитектурных сооружений, дизайна, инженерных конструкторских работ и авторского надзора. Высокий уровень технического оснащения компании позволяет работать со сложнейшей графикой и моделировать высококачественные объекты как в 2D, так и в 3D с максимальной реалистичностью. Высококвалифицированный персонал компании представлен ведущими школами архитектуры Казахстана, России и Италии. Данное преимущество прямым образом отражается на высоком уровне креатива выполняемых проектных работ. Мы ценим и любим наших клиентов за возможность воплощения креативных и инновационных идей, и уверены в том, что обратившись к нам, они сделали правильный выбор.