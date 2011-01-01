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Diamir Interiors
Дизайнеры интерьера Алматы
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Проекты

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    • Частная вилла, Diamir Interiors Diamir Interiors Гостиная в стиле модерн
    Частная вилла, Diamir Interiors Diamir Interiors Гостиная в стиле модерн
    Частная вилла, Diamir Interiors Diamir Interiors Столовая комната в стиле модерн
    Частная вилла

    Студия DiAmir работает на рынке с 2011 года и является лидером в области дизайна архитектурной среды и конструктивных решений. Основным принципом работы является креативный подход к решению поставленных задач, а также высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к клиентам.

    Компания DiAmir в союзе с иностранными партнерами предоставляет полный спектр услуг проектирования архитектурных сооружений, дизайна, инженерных конструкторских работ и авторского надзора. Высокий уровень технического оснащения компании позволяет работать со сложнейшей графикой и моделировать высококачественные объекты как в 2D, так и  в 3D с максимальной реалистичностью. Высококвалифицированный персонал компании представлен ведущими школами архитектуры Казахстана, России и Италии. Данное преимущество прямым образом отражается на высоком уровне креатива выполняемых проектных работ. Мы ценим и любим наших клиентов за возможность воплощения креативных и инновационных идей, и уверены в том, что обратившись к нам, они сделали правильный выбор.

    Услуги
    • Архитектурный дизайн
    • Дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • производство мебели
    • текстиль
    • комплектация под ключ
    Регионы обслуживания
    Казахстан, Россия и Алматы
    Награды компании
    International Property Awards 2012
    Адрес
    ул.Кожамкулова 229, офис 43
    050000 Алматы
    Россия
    +7-7273288107 www.diamir.kz
    Законное владение

    Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Diamir Interiors"

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