la Fabbrica - это дизайн-студия, созданная как группа
дизайнеров и визуализаторов, имеющих большой опыт работы в интерьерах, предметном дизайне, дизайне городской среды.
С нами удобно работать, т.к. мы экономим время заказчика. Мы подбираем
все образцы и каталоги отделочных материалов и мебели у нас в офисе, тем самым избавляя заказчика от необходимости изнурительных поездок по строительным магазинам в поисках нужной вещи.
- Услуги
- Дизайн квартиры
- Дизайн офиса
- Дизайн дома
- дизайн ресторана
- Дизайн коттеджей
- Регионы обслуживания
- Казахстан, СНГ и Алматы
- Адрес
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Желтоксан 169, офис 2 уг. пр. Абая
050000 Алматы
Россия
+7-7272673489 lafabbricadesign.com/index.php