la Fabbrica - это дизайн-студия, созданная как группа

дизайнеров и визуализаторов, имеющих большой опыт работы в интерьерах, предметном дизайне, дизайне городской среды.

С нами удобно работать, т.к. мы экономим время заказчика. Мы подбираем

все образцы и каталоги отделочных материалов и мебели у нас в офисе, тем самым избавляя заказчика от необходимости изнурительных поездок по строительным магазинам в поисках нужной вещи.