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la Fabbrica design studio
Дизайнеры интерьера Алматы
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Проекты

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    • Квартира в ЖК Бухар Жырау, la Fabbrica design studio la Fabbrica design studio
    Квартира в ЖК Бухар Жырау, la Fabbrica design studio la Fabbrica design studio
    Квартира в ЖК Бухар Жырау, la Fabbrica design studio la Fabbrica design studio
    +36
    Квартира в ЖК Бухар Жырау

    la Fabbrica - это дизайн-студия, созданная как группа
    дизайнеров и визуализаторов, имеющих большой опыт работы в интерьерах, предметном дизайне, дизайне городской среды.

    С нами удобно работать, т.к. мы экономим время заказчика. Мы подбираем
    все образцы и каталоги отделочных материалов и мебели у нас в офисе, тем самым избавляя заказчика от необходимости изнурительных поездок по строительным магазинам в поисках нужной вещи.

    Услуги
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн офиса
    • Дизайн дома
    • дизайн ресторана
    • Дизайн коттеджей
    Регионы обслуживания
    Казахстан, СНГ и Алматы
    Адрес
    Желтоксан 169, офис 2 уг. пр. Абая
    050000 Алматы
    Россия
    +7-7272673489 lafabbricadesign.com/index.php
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