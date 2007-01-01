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Elenkor
Архитекторы Краснодар
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Проекты

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    • кабинет дом 950 кв Неоклассика, Elenkor Elenkor Рабочий кабинет в классическом стиле
    кабинет дом 950 кв Неоклассика, Elenkor Elenkor Рабочий кабинет в классическом стиле
    кабинет дом 950 кв Неоклассика, Elenkor Elenkor Рабочий кабинет в классическом стиле
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    кабинет дом 950 кв Неоклассика

    Студия Дизайна и Архитектуры "Elenkor" Королевой Елены начала свою деятельность в 2007 году и специализировалась исключительно на частных интерьерах, но со временем появилась необходимость именно в комплексном подходе к своей работе. Дом - это не только уют, проявление индивидуальности и красивая картинка. Необходимо учитывать все инженерные и конструктивные особенности ещё на этапе проектирования. Адаптируем в разработку проекта все ваши пожелания и планируемый бюджет.

    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    350012 Краснодар
    Россия
    +7-9002335619 elenkor.ru
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