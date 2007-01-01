Студия Дизайна и Архитектуры "Elenkor" Королевой Елены начала свою деятельность в 2007 году и специализировалась исключительно на частных интерьерах, но со временем появилась необходимость именно в комплексном подходе к своей работе. Дом - это не только уют, проявление индивидуальности и красивая картинка. Необходимо учитывать все инженерные и конструктивные особенности ещё на этапе проектирования. Адаптируем в разработку проекта все ваши пожелания и планируемый бюджет.