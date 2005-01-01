Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Арт Реал Дизайн
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ЛОФТ, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в стиле лофт
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ЛОФТ, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ЛОФТ, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в стиле лофт
    +8
    ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ЛОФТ
    квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2 , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +27
    квартира в стиле Арт-Деко, ЖК "Авеню-77", г. Москва 125 м2
    Офис предпринимателя в БЦ "Омега Плаза", Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис предпринимателя в БЦ "Омега Плаза", Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис предпринимателя в БЦ "Омега Плаза", Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Рабочий кабинет в классическом стиле
    +4
    Офис предпринимателя в БЦ "Омега Плаза"
    Интерьер квартиры в стиле Арт-Деко, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Интерьер квартиры в стиле Арт-Деко, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Интерьер квартиры в стиле Арт-Деко, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в классическом стиле
    +27
    Интерьер квартиры в стиле Арт-Деко
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ ЛОФТ , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в стиле лофт
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ ЛОФТ , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в стиле лофт
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ ЛОФТ , Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн Гостиная в стиле лофт
    +3
    ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ ЛОФТ
    обложка, Арт Реал Дизайн Арт Реал Дизайн
    обложка

    Компания  Арт реал дизайн работает на рынке услуг с
    2005 года и специализируется не только на создании интерьеров любого назначения, но и на комплексной реализации объектов «под ключ». За время существования компании создан штат постоянных, высококвалифицированных специалистов, формирующих  отдел дизайна, отдел проектирования и  строительный отдел. 

    Накопленный технический опыт и  высокий творческий потенциал позволяет лаконично выделить особенности и кредо компании  Арт реал дизайн:

    ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ, ИЗЫСКАННОСТЬ.

    Арт реал дизайн о своей  работе: «Дизайн и его воплощение для нас — философия гармонии, комфорта и благополучия наших Заказчиков. В  своей работе, мы стремимся уловить представление Заказчика об идеальном доме и задать максимально близкую по духу эмоциональную основу пространства, в котором предстоит жить. Мы анализируем  уникальные привычки, стиль жизни, вкус, идеи и характер наших Заказчиков  и  все это находит отражение в  создаваемом интерьере» 

    В числе услуг, предоставляемых компанией Арт реал дизайн:

    Разработка индивидуальных авторских художественных проектов интерьеров квартир, офисов, ресторанов (помещений БИЗНЕС, ПРЕМИУМ, ЛЮКС класса) и их реализация (ремонтно-отделочные и инженерные работы, авторский надзор дизайнера, оформление интерьера)

    Основные принципы работы:

    Взвешенный, индивидуальный подход к каждому Заказчику.

    Разработка нестандартных авторских интерьеров. 

    Консультация и содействие на каждом шаге реализации проекта.

    Полная координация процесса строительства.

    Гарантийное (до 5 лет) и пост гарантийное обслуживание объектов.

    Долгосрочная дружба с Заказчиками и готовность помочь в любым вопросах, касающихся сферы деятельности компании. 

    «Жизнь в безупречном интерьере – это реально»

    Контакты Компании Арт реал дизайн

    Сайт  http://www.dizayn-interer.ru/

    Контактные телефоны: 8-495-502-55-70, 8-495-502-45-85

    Электронный адрес: info@artrealstroy.ru

    Услуги
    • В числе услуг
    • предоставляемых компанией Арт реал дизайн:
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    115230 Москва
    Россия
    +7-4959731999 dizayn-interer.ru
      Add SEO element