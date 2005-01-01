Компания Арт реал дизайн работает на рынке услуг с

2005 года и специализируется не только на создании интерьеров любого назначения, но и на комплексной реализации объектов «под ключ». За время существования компании создан штат постоянных, высококвалифицированных специалистов, формирующих отдел дизайна, отдел проектирования и строительный отдел.

Накопленный технический опыт и высокий творческий потенциал позволяет лаконично выделить особенности и кредо компании Арт реал дизайн:

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ, ИЗЫСКАННОСТЬ.

Арт реал дизайн о своей работе: «Дизайн и его воплощение для нас — философия гармонии, комфорта и благополучия наших Заказчиков. В своей работе, мы стремимся уловить представление Заказчика об идеальном доме и задать максимально близкую по духу эмоциональную основу пространства, в котором предстоит жить. Мы анализируем уникальные привычки, стиль жизни, вкус, идеи и характер наших Заказчиков и все это находит отражение в создаваемом интерьере»

В числе услуг, предоставляемых компанией Арт реал дизайн:

Разработка индивидуальных авторских художественных проектов интерьеров квартир, офисов, ресторанов (помещений БИЗНЕС, ПРЕМИУМ, ЛЮКС класса) и их реализация (ремонтно-отделочные и инженерные работы, авторский надзор дизайнера, оформление интерьера)

Основные принципы работы:

Взвешенный, индивидуальный подход к каждому Заказчику.

Разработка нестандартных авторских интерьеров.

Консультация и содействие на каждом шаге реализации проекта.

Полная координация процесса строительства.

Гарантийное (до 5 лет) и пост гарантийное обслуживание объектов.

Долгосрочная дружба с Заказчиками и готовность помочь в любым вопросах, касающихся сферы деятельности компании.

«Жизнь в безупречном интерьере – это реально»

Контакты Компании Арт реал дизайн

Сайт http://www.dizayn-interer.ru/

Контактные телефоны: 8-495-502-55-70, 8-495-502-45-85

Электронный адрес: info@artrealstroy.ru