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Art Place
Дизайнеры Москва
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    Мастерские, Art Place Art Place ГостинаяКамины и аксессуары
    Мастерские, Art Place Art Place ГостинаяКамины и аксессуары
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    Мастерские

    Творческая мастерская ArtPlace - это место необыкновенных вещей, оригинальных идей и профессиональных людей.

    Мы - дизайнеры по призванию и по профессии. За восемь лет работы в Москве и Петербурге нами было реализовано множество проектов: частные дома, квартиры, дачи, офисы. Проектирование, моделирование, декорирование - мы всегда создаем только удобное и гармоничное пространство.

    У нас большой спектр услуг и опытные мастера собранные в одном месте.

     Все работы "под ключ" - замер, проект, изготовление, контроль за выполнением, доставка, монтаж.  Мы делаем дизайн предметов под заказ абсолютно бесплатно.  Мы лично выезжаем на объект контролировать монтаж готовых изделий и гарантируем Вам порядок на объекте по окончании работ. Мы сможем Вам помочь даже если у Вас нет опыта и проекта, но есть желание сделать что-то уникальное.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    119027 Москва
    Россия
    +7-9651092986 artplacedom.wixsite.com/artplace
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