Творческая мастерская ArtPlace - это место необыкновенных вещей, оригинальных идей и профессиональных людей.

Мы - дизайнеры по призванию и по профессии. За восемь лет работы в Москве и Петербурге нами было реализовано множество проектов: частные дома, квартиры, дачи, офисы. Проектирование, моделирование, декорирование - мы всегда создаем только удобное и гармоничное пространство.

У нас большой спектр услуг и опытные мастера собранные в одном месте.

Все работы "под ключ" - замер, проект, изготовление, контроль за выполнением, доставка, монтаж. Мы делаем дизайн предметов под заказ абсолютно бесплатно. Мы лично выезжаем на объект контролировать монтаж готовых изделий и гарантируем Вам порядок на объекте по окончании работ. Мы сможем Вам помочь даже если у Вас нет опыта и проекта, но есть желание сделать что-то уникальное.