Творческая мастерская ArtPlace - это место необыкновенных вещей, оригинальных идей и профессиональных людей.
Мы - дизайнеры по призванию и по профессии. За восемь лет работы в Москве и Петербурге нами было реализовано множество проектов: частные дома, квартиры, дачи, офисы. Проектирование, моделирование, декорирование - мы всегда создаем только удобное и гармоничное пространство.
У нас большой спектр услуг и опытные мастера собранные в одном месте.
Все работы "под ключ" - замер, проект, изготовление, контроль за выполнением, доставка, монтаж. Мы делаем дизайн предметов под заказ абсолютно бесплатно. Мы лично выезжаем на объект контролировать монтаж готовых изделий и гарантируем Вам порядок на объекте по окончании работ. Мы сможем Вам помочь даже если у Вас нет опыта и проекта, но есть желание сделать что-то уникальное.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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119027 Москва
Россия
+7-9651092986 artplacedom.wixsite.com/artplace