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Retro Block
Декораторы Москва
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Проекты

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    • Ретро вывески с лампами из метала, Retro Block Retro Block
    Ретро вывески с лампами из метала, Retro Block Retro Block
    Ретро вывески с лампами из метала, Retro Block Retro Block
    +9
    Ретро вывески с лампами из метала

    Дизайнерско-техническая мастерская RetroBlock, специализирующаяся на винтажном, промышленном и индустриальном дизайне, была создана в 2012.

    Мы создаем интерьерные буквы (светящиеся буквы из стали с лампочками) по старой американской технологии, которая была изведана и отработана в наших производственных мастерских. Наши ретро буквы выполнены из стали и, что самое важное, изготовлены вручную. Без использования современных композитных материалов и профилей для наружной рекламы. Никакие современные материалы и профили не смогут передать те ощущения, когда вы держите в руках не просто вещь, а настоящую частицу кропотливой работы мастеров.

    Старинный облик, традиционная ручная обработка, качественная сталь и, в то же время, современная электрика (что особенно важно), дают тот самый результат, который создает атмосферу уюта и тепла..Мы производим интерьерные буквы из металла. Еще раз повторим, что все наши буквы собраны вручную на маленьком производстве в Москве. 

    Наши светящиеся буквы можно как купить так и взять в аренду. Необычные светильники могут быть отличной идеей и креативным подарком, так и ярким пятном интерьера, так и реквизитом для фотосессии или вечеринки. Интерьерные ретро буквы - светильники выполненные из металла, как в Европе и Америке середины прошлого века, украсят и дополнят интерьер, они долговечнее деревянных букв, вызывают "вау-эффект" практически у всех.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    117105 Москва
    Россия
    +7-9645560605 retroblock.ru
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