Дизайнерско-техническая мастерская RetroBlock, специализирующаяся на винтажном, промышленном и индустриальном дизайне, была создана в 2012.

Мы создаем интерьерные буквы (светящиеся буквы из стали с лампочками) по старой американской технологии, которая была изведана и отработана в наших производственных мастерских. Наши ретро буквы выполнены из стали и, что самое важное, изготовлены вручную. Без использования современных композитных материалов и профилей для наружной рекламы. Никакие современные материалы и профили не смогут передать те ощущения, когда вы держите в руках не просто вещь, а настоящую частицу кропотливой работы мастеров.

Старинный облик, традиционная ручная обработка, качественная сталь и, в то же время, современная электрика (что особенно важно), дают тот самый результат, который создает атмосферу уюта и тепла..Мы производим интерьерные буквы из металла. Еще раз повторим, что все наши буквы собраны вручную на маленьком производстве в Москве.

Наши светящиеся буквы можно как купить так и взять в аренду. Необычные светильники могут быть отличной идеей и креативным подарком, так и ярким пятном интерьера, так и реквизитом для фотосессии или вечеринки. Интерьерные ретро буквы - светильники выполненные из металла, как в Европе и Америке середины прошлого века, украсят и дополнят интерьер, они долговечнее деревянных букв, вызывают "вау-эффект" практически у всех.