Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Mir Lustr
Освещение Липецк
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Люстры, Mir Lustr Mir Lustr Спальная комната Освещение
    Люстры, Mir Lustr Mir Lustr КухняОсвещение
    Люстры, Mir Lustr Mir Lustr Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +3
    Люстры

    Мы делаем мир ярче!

    Салон-Магазин "MIRLUSTR" Липецк предлагает в наличии и под заказ люстры, бра, торшеры, технический свет, светодиодное освещение, точечные светильники. Также предоставляет услуги компетентных дизайнеров-партнеров.
    Индивидуальный подход к каждому клиенту - один из важнейших принципов магазина. Именно поэтому ассортимент невероятно велик. Салон-Магазин «MIRLUSTR» предлагает люстры из различных материалов: стекло, металл, дерево, фарфор и даже люстры из специализированной соломы (ротанга). В магазине «MIRLUSTR» действует система скидок для постоянных покупателей на светильники и люстры . Мастера по установке произведут монтаж купленных люстр и других осветительных приборов любой сложности, конфигурации. Салон-Магазин "MIRLUSTR" ждет своих покупателей. Салон-Магазин "MIRLUSTR" приглашает к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов.

    Регионы обслуживания
    Липецк
    Адрес
    398050 Липецк
    Россия
    +7-4742278412 www.mirlustr48.ru
      Add SEO element