Мы делаем мир ярче!

Салон-Магазин "MIRLUSTR" Липецк предлагает в наличии и под заказ люстры, бра, торшеры, технический свет, светодиодное освещение, точечные светильники. Также предоставляет услуги компетентных дизайнеров-партнеров.

Индивидуальный подход к каждому клиенту - один из важнейших принципов магазина. Именно поэтому ассортимент невероятно велик. Салон-Магазин «MIRLUSTR» предлагает люстры из различных материалов: стекло, металл, дерево, фарфор и даже люстры из специализированной соломы (ротанга). В магазине «MIRLUSTR» действует система скидок для постоянных покупателей на светильники и люстры . Мастера по установке произведут монтаж купленных люстр и других осветительных приборов любой сложности, конфигурации. Салон-Магазин "MIRLUSTR" ждет своих покупателей. Салон-Магазин "MIRLUSTR" приглашает к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов.