TILEELIT – это итальянская компания, производитель элитной кожаной плитки для оформления стен, потолков и предметов меблировки и дизайна.
Научные знания и высокий опыт сотрудников фирмы позволят реализовать любой цвет, рисунок и эффект на коже, чтобы сделать ваш дизайн поистине уникальным.
Вся продукция компании производится исключительно в Италии и является максимально прочной и долговечной.
Кожаная плитка TileElit добавляет обстановке особый уют и тепло, именно поэтому ей можно украсить как деловые помещения, так и домашний интерьер.
Обновить дизайн комнат плитками TileElit можно без помощи квалифицированных мастеров. Каждая плитка оснащена магнитом и спокойно накладывается и снимается с металлической панели, которая крепится на стене с помощью 4-х гвоздей.
- Услуги
- производство кожаных плиток
- производство дверей с отделками из кожи
- производство настенных панелей из кожи
- консультация с дизайнерами и декораторами интерьера
- Регионы обслуживания
- Все
- Montopoli Val D'Arno (PI)
- Адрес
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Via Cavour 152 frazione San Romano
56020 Montopoli Val D'Arno (Pi)
Италия
+39-0571360610 www.tileelit.com
LEATHER STUDIO DESIGN srl di Andrea Mariottini
Via Cavour 152 frazione San Romano - 56020 Montopoli Val D'Arno (PI) Italy
C.Fisc/P.IVA 02223110509
Tel/Fax +39 0571 360610
E-mail info@tileelit.it