TILEELIT – это итальянская компания, производитель элитной кожаной плитки для оформления стен, потолков и предметов меблировки и дизайна.

Научные знания и высокий опыт сотрудников фирмы позволят реализовать любой цвет, рисунок и эффект на коже, чтобы сделать ваш дизайн поистине уникальным.

Вся продукция компании производится исключительно в Италии и является максимально прочной и долговечной.

Кожаная плитка TileElit добавляет обстановке особый уют и тепло, именно поэтому ей можно украсить как деловые помещения, так и домашний интерьер.

Обновить дизайн комнат плитками TileElit можно без помощи квалифицированных мастеров. Каждая плитка оснащена магнитом и спокойно накладывается и снимается с металлической панели, которая крепится на стене с помощью 4-х гвоздей.