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Tileelit
Облицовка и покраска стен Montopoli Val D'Arno (Pi)
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    • Настенные панели из кожаной плитки для гостинной комнаты, Tileelit Tileelit Стены и полНастенный декор Кожа
    Настенные панели из кожаной плитки для гостинной комнаты, Tileelit Tileelit Стены и полПлитка Кожа
    Настенные панели из кожаной плитки для гостинной комнаты, Tileelit Tileelit Стены и полПлитка Кожа
    Настенные панели из кожаной плитки для гостинной комнаты
    Настенные панели из кожаной плитки для спальной комнаты, Tileelit Tileelit Стены и полНастенный декор
    Настенные панели из кожаной плитки для спальной комнаты, Tileelit Tileelit Стены и полПлитка
    Настенные панели из кожаной плитки для спальной комнаты

    TILEELIT – это итальянская компания, производитель элитной кожаной плитки для оформления стен, потолков и предметов меблировки и дизайна.

    Научные знания и высокий опыт сотрудников фирмы позволят реализовать любой цвет, рисунок и эффект на коже, чтобы сделать ваш дизайн поистине уникальным.

    Вся продукция компании производится исключительно в Италии и является максимально прочной и долговечной.

    Кожаная плитка TileElit добавляет обстановке особый уют и тепло, именно поэтому ей можно украсить как деловые помещения, так и домашний интерьер.

    Обновить дизайн комнат плитками TileElit можно без помощи квалифицированных мастеров. Каждая плитка оснащена магнитом и спокойно накладывается и снимается с металлической панели, которая крепится на стене с помощью 4-х гвоздей.

    Услуги
    • производство кожаных плиток
    • производство дверей с отделками из кожи
    • производство настенных панелей из кожи
    • консультация с дизайнерами и декораторами интерьера
    Регионы обслуживания
    • Все
    • Montopoli Val D'Arno (PI)
    Адрес
    Via Cavour 152 frazione San Romano
    56020 Montopoli Val D'Arno (Pi)
    Италия
    +39-0571360610 www.tileelit.com
    Законное владение

    LEATHER STUDIO DESIGN srl di Andrea Mariottini
    Via Cavour 152 frazione San Romano - 56020 Montopoli Val D'Arno (PI) Italy

    C.Fisc/P.IVA 02223110509

    Tel/Fax +39 0571 360610 

    E-mail info@tileelit.it

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