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СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн фасада дома , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Загородные дома Камень Серый
    Дизайн фасада дома , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Гараж на две машины Камень Серый
    Дизайн фасада дома , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Загородные дома Камень Серый
    +7
    Дизайн фасада дома
    Дизайн интерьера квартиры в современном стиле, 150 кв.м. , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Встроенные кухни Белый
    Дизайн интерьера квартиры в современном стиле, 150 кв.м. , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Встроенные кухни Синий
    Дизайн интерьера квартиры в современном стиле, 150 кв.м. , СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Ванная в классическом стиле Бежевый
    +33
    Дизайн интерьера квартиры в современном стиле, 150 кв.м.
    Брутальный минимализм, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Кухня в стиле минимализм
    Брутальный минимализм, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Гостиная в стиле минимализм
    Брутальный минимализм, СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА BeHome-Design Кухня в стиле минимализм
    +17
    Брутальный минимализм

    Наша дизайн студия гарантирует качественный дизайн квартир, дизайн домов, дизайн коммерческих помещений. У нас рождаются креативные идеи по созданию идеальных для каждого заказчика интерьеров, мы смело занимаемся реализацией уникальных архитектурных проектов. Заказав у нас профессиональный дизайн, вы обретете дом, о котором всегда мечтали, и рабочее место, которое будет вдохновлять на покорение все новых вершин.

    Услуги
    • Дизайн жилых интерьеров квартир и домов
    • дизайн интерьера офисов
    • дизайн общественных интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Европа
    • Россия
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Морской проспект, 33
    197110 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124093011 behome-design.ru
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург, Морской проспект, 33 

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