Наша дизайн студия гарантирует качественный дизайн квартир, дизайн домов, дизайн коммерческих помещений. У нас рождаются креативные идеи по созданию идеальных для каждого заказчика интерьеров, мы смело занимаемся реализацией уникальных архитектурных проектов. Заказав у нас профессиональный дизайн, вы обретете дом, о котором всегда мечтали, и рабочее место, которое будет вдохновлять на покорение все новых вершин.
- Услуги
- Дизайн жилых интерьеров квартир и домов
- дизайн интерьера офисов
- дизайн общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Европа
- Россия
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Морской проспект, 33
197110 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124093011 behome-design.ru
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г. Санкт-Петербург, Морской проспект, 33