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SOM-ART ™  |  ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА &amp; АРХИТЕКТУРА
Дизайнеры интерьера Минск
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Отзыв (7)
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    Студия   SOM-ART ™  | дизайн интерьеров & архитектура - специализируется на проектировании уникальных, индивидуальных условий для жизни, работы и отдыха. Наша студия предлагает полный комплекс услуг в сфере решения вашего интерьерного вопроса.

    Услуги
    Архитектурное проектирование | Дизайн и проектирование интерьеров | Декорирование интерьеров | Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Минск, Москва и Вильнюс
    Награды компании
    PinWin 9(2016) , PinWin 10 (2017)
    Адрес
    Мстиславца 5
    220114 Минск
    Беларусь
    +375-291119898 www.som-art.by

    Отзыв

    Дмитрий Гуринович
    4 месяца назад
    Валерия Лещенко
    9 месяцев назад
    Вячеслав Купава
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 7
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