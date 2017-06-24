Студия SOM-ART ™ | дизайн интерьеров & архитектура - специализируется на проектировании уникальных, индивидуальных условий для жизни, работы и отдыха. Наша студия предлагает полный комплекс услуг в сфере решения вашего интерьерного вопроса.
- Услуги
- Архитектурное проектирование | Дизайн и проектирование интерьеров | Декорирование интерьеров | Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Минск, Москва и Вильнюс
- Награды компании
- PinWin 9(2016) , PinWin 10 (2017)
- Адрес
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Мстиславца 5
220114 Минск
Беларусь
+375-291119898 www.som-art.by