Проектирование и комплексное строительство домов, коттеджей. Ремонт квартир и офисов. Аналитика и стратегирование процессов строительства. Стандартизированный подход, быстрее и качественнее за счет грамотной организации работ.
- Услуги
- Проектирование
- строительство домов
- ремонт квартир
- дизайн интерьера
- проектирование инженерных систем
- изоляционные работы
- облицовка зданий
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Реутов
- Адрес
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Московская область, Реутов, Транспортная 5
143960 Реутов
Россия
stroydispetcher.ru