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    Проектирование и комплексное строительство домов, коттеджей. Ремонт квартир и офисов. Аналитика и стратегирование процессов строительства. Стандартизированный подход, быстрее и качественнее за счет грамотной организации работ.

    Услуги
    • Проектирование
    • строительство домов
    • ремонт квартир
    • дизайн интерьера
    • проектирование инженерных систем
    • изоляционные работы
    • облицовка зданий
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Реутов
    Адрес
    Московская область, Реутов, Транспортная 5
    143960 Реутов
    Россия
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