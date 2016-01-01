Мастерская дизайна "Welcome Studio" - это слияние двух людей, которые любят и живут красотой и дизайном. Мы придерживаемся современного стиля, лаконичных форм, но добавляем в каждый интерьер какие-то предметы с душой и историей. Большое внимание уделяем планировочному решению, т.к. это создаёт сценарий вашего проживания и перемещения по дому или квартире.

В результате нашей работы вы получите пространство, наполненное смыслом и индивидуальностью. Оно будет удобно, комфортно и лаконично. Мы не за нимаемся декораторством, мы занимаемся художественным проектированием интерьеров, сочетающим в себе красоту и техническую грамотность. Все наши работы, которые постоянно пополняются, вы можете посмотреть на нашем сайте welcome-studio.com. Будем рады новым заказчикам и ответим на все ваши вопросы по процессу работы над проектом.