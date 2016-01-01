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Мастерская дизайна Welcome Studio
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Апартаменты в “ЖК Симфония Нижнего”, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Ванная комната в стиле минимализм
    Апартаменты в “ЖК Симфония Нижнего”, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Ванная комната в стиле минимализм
    Апартаменты в “ЖК Симфония Нижнего”, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Ванная комната в стиле минимализм
    +19
    Апартаменты в “ЖК Симфония Нижнего”
    Трёхкомнатная квартира «Urban Jungle» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле лофт Коричневый
    Трёхкомнатная квартира «Urban Jungle» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле лофт Серый
    Трёхкомнатная квартира «Urban Jungle» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле лофт Серый
    +9
    Трёхкомнатная квартира «Urban Jungle» в г. Москва
    «Квартира для архитекторов» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    «Квартира для архитекторов» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Кухня в стиле минимализм Черный
    «Квартира для архитекторов» в г. Москва, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм Серый
    +28
    «Квартира для архитекторов» в г. Москва
    Трёхкомнатная квартира в ЖК «Цветы». г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
    Трёхкомнатная квартира в ЖК «Цветы». г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
    Трёхкомнатная квартира в ЖК «Цветы». г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
    +19
    Трёхкомнатная квартира в ЖК «Цветы». г. Нижний Новгород
    «Savanna’s color». Трёхкомнатная квартира в Москве., Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Savanna’s color». Трёхкомнатная квартира в Москве., Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Savanna’s color». Трёхкомнатная квартира в Москве., Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +9
    «Savanna’s color». Трёхкомнатная квартира в Москве.
    Двухуровневая квартира в г. Калуга, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
    Двухуровневая квартира в г. Калуга, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в стиле минимализм
    Двухуровневая квартира в г. Калуга, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Кухня в стиле минимализм
    +17
    Двухуровневая квартира в г. Калуга
    Показать все 21 проекты

    Мастерская дизайна "Welcome Studio" - это слияние двух людей, которые любят и живут красотой и дизайном. Мы придерживаемся современного стиля, лаконичных форм, но добавляем в каждый интерьер какие-то предметы с душой и историей. Большое внимание уделяем планировочному решению, т.к. это создаёт сценарий вашего проживания и перемещения по дому или квартире.

    В результате нашей работы вы получите пространство, наполненное смыслом и индивидуальностью. Оно будет удобно, комфортно и лаконично. Мы не за нимаемся декораторством, мы занимаемся художественным проектированием интерьеров, сочетающим в себе красоту и техническую грамотность. Все наши работы, которые постоянно пополняются, вы можете посмотреть на нашем сайте welcome-studio.com. Будем рады новым заказчикам и ответим на все ваши вопросы по процессу работы над проектом.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • подбор предметов интерьера
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    • Нижний Новгород
    • Москва и МО
    • Санкт-Петербург
    • Черногория
    • Сочи
    Адрес
    ул. Родионова, д. 165, корп. 13
    603086 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9200714107 welcome-studio.com

    Отзыв

    jandy
    Хочу поделиться своим в первые годы сотрудничества позитивным, а в последние негативным опытом работы с Мастерской дизайна Welcome Studio. Первый заказ у Екатерины на дизайн-проект 3-х комнатной квартиры я разместила более 5 лет назад. Мне очень понравился дизайн-проект, подготовленный Екатериной. Визуальный образ квартиры соответствовал моим вкусовым предпочтениям, рабочие чертежи были четкие, рекомендации по материалам конкретные. Было небольшое затягивание сроков, но в пределах разумного. Второй заказ у Екатерины я разместила на дизайн-проект 1-комнатной квартиры папы мужа. Задержки по срокам были несколько побольше, чем в первый раз. Но тоже вполне приемлемые, те, с которыми можно мириться. Дизайн-проект также соответствовал нашим вкусовым предпочтениям. Третий заказ у Екатерины я разместила на дополнительную проработку первой квартиры - проект ремонта одной из комнат 3-комнатной квартиры + дополнительная проработка дизайнерских решений всей квартиры (по мере проживания в отремонтированной квартире стало понятно, чего не хватает, и что нужно доработать). Екатерина с радостью взялась за работу, получила от меня предоплату по договору. Договор был заключен в мае 2020 года. С тех пор прошло больше года. Выполненную работу от Екатерины я так и не могу получить. Сначала Екатерина отодвигала сроки, потом вообще перестала выходить на связь и отвечать на мои звонки и сообщения. Спустя год Екатерина вышла со мной на связь и сообщила, что не сможет продолжить выполнение моей работы, т.к. у нее есть более интересные и перспективные заказы. На мое справедливое удивление таким ответом спустя год после заключения договора и просьбу в таком случае вернуть оплаченный аванс Екатерина ответила молчанием. Безусловно понимаю, что есть судебный вариант решения вопроса, к которому, честно говоря, не хочется прибегать, т.к. он достаточно трудо- и нервозатратный. Но боюсь, что придется. А со своей стороны я не рекомендую вам размещать заказы у Екатерины, т.к. в какой-то момент вы тоже можете оказаться в ситуации, что появились более интересные заказы, и ваш заказ стал неактуальным.
    10 месяцев назад
    Дата проекта: Декабрь 2022
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