Художественная мастерская "Оникс" ведет работы в разных направлениях ландшафтного дизайна и дизайна интерьера:
дизайн интерьера, авторское сопровождение
роспись стен, потолков, пола
аэрография
нанесение декоративной штукатурки
декорирование предметов интерьера
ландшафтный дизайн
искусственные водопады, рокарии, очаги, барбекю
ландшафтная скульптура , вазоны из бетона
- Услуги
- Дизайн интерьера
- авторское сопровождение роспись стен
- потолков
- пола аэрография нанесение декоративной штукатурки декорирование предметов интерьера ландшафтный дизайн искусственные водопады
- рокарии
- очаги
- барбекю ландшафтная скульптура
- вазоны из бетона
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- Регионы обслуживания
- Россия Омск и др регионы
- Адрес
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4 Дачная, дом 19
644033 Омск
Россия
+7-9831187015 arsenova.ru