Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Художественная мастерская <q>Оникс</q>
Дизайнеры Омск
Обзор 9Проекты (9) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • искусственный водопад в гостиной, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' ГостинаяАксессуары и декорации Бежевый
    искусственный водопад в гостиной, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' ГостинаяАксессуары и декорации Бежевый
    искусственный водопад в гостиной, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' ГостинаяАксессуары и декорации
    +5
    искусственный водопад в гостиной
    роспись потолка, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Гостиная в классическом стиле
    роспись потолка, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Гостиная в классическом стиле
    роспись потолка, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Гостиная в классическом стиле Белый
    +2
    роспись потолка
    роспись стен спальни-кабинета, барельеф, нанесение декоративной штукатурки, дизайн-проект, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в классическом стиле Бирюзовый
    роспись стен спальни-кабинета, барельеф, нанесение декоративной штукатурки, дизайн-проект, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в классическом стиле Многоцветный
    роспись стен спальни-кабинета, барельеф, нанесение декоративной штукатурки, дизайн-проект, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в классическом стиле Бежевый
    +16
    роспись стен спальни-кабинета, барельеф, нанесение декоративной штукатурки, дизайн-проект
    проект "Египет", Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле Многоцветный
    проект "Египет", Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бежевый
    проект "Египет", Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бирюзовый
    +8
    проект "Египет"
    Роспись стен лоджии "Санторини", искусственный камень, декоративная штукатурка., Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в средиземноморском стиле Бетон Бежевый
    Роспись стен лоджии "Санторини", искусственный камень, декоративная штукатурка., Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в средиземноморском стиле Бирюзовый
    Роспись стен лоджии "Санторини", искусственный камень, декоративная штукатурка., Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Рабочий кабинет в средиземноморском стиле Бетон Розовый
    +5
    Роспись стен лоджии "Санторини", искусственный камень, декоративная штукатурка.
    роспись-аэрография Зимнего сада, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' ГостинаяАксессуары и декорации Бирюзовый
    роспись-аэрография Зимнего сада, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' Стены и пол в тропическом стиле Бирюзовый
    роспись-аэрография Зимнего сада, Художественная мастерская "Оникс" Художественная мастерская 'Оникс' ГостинаяАксессуары и декорации Розовый
    +1
    роспись-аэрография Зимнего сада
    Показать все 9 проекты

    Художественная мастерская "Оникс" ведет работы в разных направлениях ландшафтного дизайна и дизайна интерьера:

    дизайн интерьера, авторское сопровождение

    роспись стен, потолков, пола

    аэрография 

    нанесение декоративной штукатурки 

    декорирование предметов интерьера

    ландшафтный дизайн

    искусственные водопады, рокарии, очаги, барбекю 

    ландшафтная скульптура , вазоны из бетона

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторское сопровождение роспись стен
    • потолков
    • пола аэрография нанесение декоративной штукатурки декорирование предметов интерьера ландшафтный дизайн искусственные водопады
    • рокарии
    • очаги
    • барбекю ландшафтная скульптура
    • вазоны из бетона
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия Омск и др регионы
    Адрес
    4 Дачная, дом 19
    644033 Омск
    Россия
    +7-9831187015 arsenova.ru
      Add SEO element