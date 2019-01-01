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Volkovs studio
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ИСТОРИЯ С ЁЖИКОМ, Volkovs studio Volkovs studio Кухни в эклектичном стиле
    ИСТОРИЯ С ЁЖИКОМ, Volkovs studio Volkovs studio Кухни в эклектичном стиле
    ИСТОРИЯ С ЁЖИКОМ, Volkovs studio Volkovs studio Кухни в эклектичном стиле
    +18
    ИСТОРИЯ С ЁЖИКОМ
    УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в скандинавском стиле
    УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в скандинавском стиле
    +13
    УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ
    Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
    Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
    Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +13
    Атмосфера весны в однокомнатной квартире
    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
    +14
    СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ
    Кухня с синим потолком, Volkovs studio Volkovs studio
    Кухня с синим потолком, Volkovs studio Volkovs studio
    Кухня с синим потолком, Volkovs studio Volkovs studio
    +3
    Кухня с синим потолком
    Американская мечта, Volkovs studio Volkovs studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Американская мечта, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
    Американская мечта, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
    +10
    Американская мечта
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    Наша работа — дизайн интерьера — к которой мы подходим с душой, трепетом и полной самоотдачей. Мы не продаем красивые картинки, которые остаются лишь на бумаге из-за непродуманного бюджета или конструктива.

    Мы делаем интерьеры, которые можно реализовать и жить в них долгие годы, не думая о ремонте. Мы за актуальность — на реализацию уходят месяцы, а иногда и годы. Поэтому следим за тенденциями и оберегаем клиентов от решений «прошлых дней», ведь это быстро надоест и устареет. Нам можно доверить свой дом — мы не любители, освоившие трехмерные программы. Каждый из нас имеет классическое дизайнерское образование.  А Юрий удостоен членства в Союзе дизайнеров РФ. Но все же дадим совет: правильно подобрать дизайнера поможет его портфолио.  Все остальные заслуги лишь подкрепляют или опровергают сделанный выбор.

    Услуги
    • дизайн частного интерьера
    • дизайн общественного интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и МО, Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    147000 Moscow
    Россия
    +7-9097580696 volkov-d.com

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