Наша работа — дизайн интерьера — к которой мы подходим с душой, трепетом и полной самоотдачей. Мы не продаем красивые картинки, которые остаются лишь на бумаге из-за непродуманного бюджета или конструктива.

Мы делаем интерьеры, которые можно реализовать и жить в них долгие годы, не думая о ремонте. Мы за актуальность — на реализацию уходят месяцы, а иногда и годы. Поэтому следим за тенденциями и оберегаем клиентов от решений «прошлых дней», ведь это быстро надоест и устареет. Нам можно доверить свой дом — мы не любители, освоившие трехмерные программы. Каждый из нас имеет классическое дизайнерское образование. А Юрий удостоен членства в Союзе дизайнеров РФ. Но все же дадим совет: правильно подобрать дизайнера поможет его портфолио. Все остальные заслуги лишь подкрепляют или опровергают сделанный выбор.