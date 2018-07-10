Дизайн интерьера.

Проектируем в различных стилях: минимализм, скандинавский стиль, лофт, шале, американская классика, неоклассика, винтаж, прованс, шебби шик. Работаем с различными бюджетами, от эконом до элит, в том числе берем в работу небольшие квартиры. Поэтапная работа над проектом.

Расценка на дизайн-проект динамическая, зависит от проектируемой площади и географии объекта. От 1400 руб/м2

Территориально студия находится в Смоленске, но берем проекты в Москве и других городах.

Сейчас у студии проекты кроме Москвы во Владимире, в Смоленске, в Новороссийске и в Ялте. По договоренности возможны и другие города.

В состав дизайн-проекта входят:

варианты планировок, итоговое планировочное решение

стилистические коллажи, подбор отделочных материалов

визуализации

пакет строительных чертежей

ведомости по предметам интерьера и отделочными материалам с расчетами.

Проект достаточно подробный, подходит для самостоятельной реализации.

Пример проекта высылаем по запросу. Послепроектная поддержка.