Дизайн интерьера.
Проектируем в различных стилях: минимализм, скандинавский стиль, лофт, шале, американская классика, неоклассика, винтаж, прованс, шебби шик. Работаем с различными бюджетами, от эконом до элит, в том числе берем в работу небольшие квартиры. Поэтапная работа над проектом.
Расценка на дизайн-проект динамическая, зависит от проектируемой площади и географии объекта. От 1400 руб/м2
Территориально студия находится в Смоленске, но берем проекты в Москве и других городах.
Сейчас у студии проекты кроме Москвы во Владимире, в Смоленске, в Новороссийске и в Ялте. По договоренности возможны и другие города.
В состав дизайн-проекта входят:
- варианты планировок, итоговое планировочное решение
- стилистические коллажи, подбор отделочных материалов
- визуализации
- пакет строительных чертежей
- ведомости по предметам интерьера и отделочными материалам с расчетами.
Проект достаточно подробный, подходит для самостоятельной реализации.
Пример проекта высылаем по запросу. Послепроектная поддержка.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Визуализация. Декорирование. Авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Смоленск
- Москва
- Московская область
- Санкт Петербург
- Крым
- Ялта
- Новороссийск
- Владимир
- Мюнхен
- Москва, Россия
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- Адрес
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101000 Москва, Россия
Россия
+7-9206606339 julyachernova.blogspot.ru