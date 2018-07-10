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3D GROUP
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 42Проекты (42) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Green park, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в стиле лофт Серый
    ЖК Green park, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в стиле лофт Серый
    ЖК Green park, 3D GROUP 3D GROUP Гостиная в стиле лофт Синий
    +19
    ЖК Green park
    Смарт-квартира в ЖК Level Амурская, 3D GROUP 3D GROUP Маленькие кухни Черный
    Смарт-квартира в ЖК Level Амурская, 3D GROUP 3D GROUP Маленькие кухни Черный
    Смарт-квартира в ЖК Level Амурская, 3D GROUP 3D GROUP Маленькие кухни Черный
    +17
    Смарт-квартира в ЖК Level Амурская
    Гостевой домик в Балашихе, 3D GROUP 3D GROUP
    Гостевой домик в Балашихе, 3D GROUP 3D GROUP
    Гостевой домик в Балашихе, 3D GROUP 3D GROUP
    +8
    Гостевой домик в Балашихе
    Спальня в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Спальня в стиле модерн
    Спальня в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Спальня в стиле модерн
    Спальня в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Спальня в стиле модерн
    +10
    Спальня в Мюнхене
    Гостиная в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Гостиная в стиле модерн
    Гостиная в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Гостиная в стиле модерн
    Гостиная в Мюнхене, 3D GROUP 3D GROUP Гостиная в стиле модерн
    +11
    Гостиная в Мюнхене
    Вторичка на Беловежской, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в стиле модерн
    Вторичка на Беловежской, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в стиле модерн
    Вторичка на Беловежской, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в стиле модерн
    +26
    Вторичка на Беловежской
    Показать все 42 проекты

    Дизайн интерьера. 

    Проектируем в различных стилях: минимализм, скандинавский стиль, лофт, шале, американская классика, неоклассика, винтаж, прованс, шебби шик. Работаем с различными бюджетами, от эконом до элит, в том числе берем в работу небольшие квартиры.  Поэтапная работа над проектом.

    Расценка на дизайн-проект динамическая, зависит от проектируемой площади и географии объекта. От 1400 руб/м2

    Территориально студия находится в Смоленске, но берем проекты в Москве и других городах.

    Сейчас у студии проекты кроме Москвы во Владимире, в Смоленске, в Новороссийске и в Ялте. По договоренности возможны и другие города.

    В состав дизайн-проекта входят:

    • варианты планировок, итоговое планировочное решение
    • стилистические коллажи, подбор отделочных материалов
    • визуализации
    • пакет строительных чертежей
    • ведомости по предметам интерьера и отделочными материалам с расчетами.

    Проект достаточно подробный, подходит для самостоятельной реализации.

    Пример проекта высылаем по запросу. Послепроектная поддержка.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Визуализация. Декорирование. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Смоленск
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт Петербург
    • Крым
    • Ялта
    • Новороссийск
    • Владимир
    • Мюнхен
    • Москва, Россия
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Адрес
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9206606339 julyachernova.blogspot.ru

    Отзыв

    lilya.seryakova
    Очень долго искала дизайнера для нашей квартиры-малышки. Я очень хотела модный стильный интерьер, не смотря на небольшую площадь, все должно быть удобными функциональным. До этого ремонт тоже делала с дизайнером, мои ожидания от дизайнера – самое главное помощь по созданию целостного образа квартиры, вдохновение и профессиональные сочетание цветов, фактур и тд Общалась со многими дизайнерами и все не хотели брать в работу однушку. Найти дизайнера на небольшую квартиру не просто, скажу я вам. А потом нашла Юлю. Мне сначала понравились работы, я отсматривала что попадало в меня) Если серьезно, то малогабаритные квартиры это тренд и будущее, не только в России, весь мир живет в небольших квартирах и их обустройство - это головная боль всех владельцев. Общение шло на одной волне. Мы понимали друг друга с полуслова. Она очень увлеченный человек и целиком отдается работе. Я сразу поняла, что предложенный Юлей дизайн - крутой, она превзошла наши ожидания, интуитивно почувствовав что мы хотим увидеть. Мы в шоке, в приятном смысле) Мы сами этого не знали! Что мы этого хотели. Как она это делает??? Как так то? Дизайнер предыдущей квартиры не был настолько хорош. Нам теперь есть с чем сравнить. Все ее предложения попадали в точку! Все продумано, разумно и обосновано. Просто великолепно! Также она учла наши пожелания по бюджету и предлагала нам мебель, свет и материалы из нашей ценовой категории. У нас кроме чертежей и визуализаций есть ведомость со всеми артикулами и количеством, мы знаем где что планируем покупать и заказывать. Ох, насколько это облегчает ремонт, когда у тебя есть четкий план действий. Мы с нетерпением ждем окончания ремонта. Я очень постараюсь сделать все в точности, как Юля запланировала!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2019
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