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Заезжая в уже построенный дом, проблем с окнами не возникает, ведь они уже на месте. Но если строить самостоятельно с самого начала, то встает вопрос – большие окна или маленькие? У каждого варианта есть свои преимущества и недост…
Спальня для гостей – это комната, которая редко присутствует в доме, но организовать ее можно даже в неожиданном месте, для этого совсем не обязательно выделять отдельную комнату.
Практически у 90% населения Земли маленькие ванные комнаты. Бывает сложно разместить в них все так, чтобы интерьер был удобным и эргономичным, но при этом оставался красивым.