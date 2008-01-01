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АВКВАДРАТЕ
Дизайнеры Барнаул
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    • АВКВАДРАТЕ – команда грамотных профессионалов, работающая не покладая рук [ног, век...] с 2008 года.

    Мы верим в хорошее настоящее и прекрасное будущее, потому что создаём его. Дизайн интерьера наше ВСЁ [ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и БЕСКОНЕЧНО]. У Нас с Дизайном Любовь, и это навсегда. Мы знаем, что комфортное пространство совершает чудеса и чудом является создание комфортного пространства. Желаем, что бы Вы  вместе с Нами прикоснулись к этой магии от начала работы над проектом до его реализации.

    Услуги
    • Дизайн: интерьера
    • фасада
    • ландшафта
    • мебели
    • аксессуаров. Проектирование и изготовление мебели.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва и МО
    • Санкт-Петербург
    • Барнаул
    • Кемеро
    • Новосибирск
    • Омск
    • Томск
    • Иркутск
    • Нижний Новгород
    • Сочи
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Уфа
    • Челябинск
    • Владивосток
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    Адрес
    656064 Барнаул
    Россия
    avkvadrate.umi.ru
    Законное владение

    Адрес:г. Барнаул, Комсомольский пр., д. 120 

    Время работы: Без выходных: с 9.00 до 18.00

    Телефон: +7 923 796 6404; +7 905 0808 407 

    Email: avkvadrate11@mail.ru

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