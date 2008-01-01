АВКВАДРАТЕ – команда грамотных профессионалов, работающая не покладая рук [ног, век...] с 2008 года.
Мы верим в хорошее настоящее и прекрасное будущее, потому что создаём его. Дизайн интерьера наше ВСЁ [ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и БЕСКОНЕЧНО]. У Нас с Дизайном Любовь, и это навсегда. Мы знаем, что комфортное пространство совершает чудеса и чудом является создание комфортного пространства. Желаем, что бы Вы вместе с Нами прикоснулись к этой магии от начала работы над проектом до его реализации.
- Услуги
- Дизайн: интерьера
- фасада
- ландшафта
- мебели
- аксессуаров. Проектирование и изготовление мебели.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва и МО
- Санкт-Петербург
- Барнаул
- Кемеро
- Новосибирск
- Омск
- Томск
- Иркутск
- Нижний Новгород
- Сочи
- Екатеринбург
- Казань
- Уфа
- Челябинск
- Владивосток
- Показать все 16 регион обслуживания
- Адрес
-
656064 Барнаул
Россия
avkvadrate.umi.ru
Адрес:г. Барнаул, Комсомольский пр., д. 120
Время работы: Без выходных: с 9.00 до 18.00
Телефон: +7 923 796 6404; +7 905 0808 407
Email: avkvadrate11@mail.ru