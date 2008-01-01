АВКВАДРАТЕ – команда грамотных профессионалов, работающая не покладая рук [ног, век...] с 2008 года.

Мы верим в хорошее настоящее и прекрасное будущее, потому что создаём его. Дизайн интерьера наше ВСЁ [ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и БЕСКОНЕЧНО]. У Нас с Дизайном Любовь, и это навсегда. Мы знаем, что комфортное пространство совершает чудеса и чудом является создание комфортного пространства. Желаем, что бы Вы вместе с Нами прикоснулись к этой магии от начала работы над проектом до его реализации.