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La Casa
Мебель и аксессуары Москва
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    Квартира в Останкино, La Casa La Casa КухняКухонная мебель
    Квартира в Останкино, La Casa La Casa Рабочий кабинет Письменные столы
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    Квартира в Останкино

    Мебельный салон La Casa — это не просто место, где собраны образцы невероятно красивой мебели из Италии, и это не просто компания, которая занимается реализацией итальянской мебели по разумным ценам. Это в первую очередь наша команда. Все мы прежде всего люди, которые объединились ради одной цели — помогать Вам делать свои дома уютнее и красивее. В наших салонах Вас встретят профессиональные менеджеры — консультанты, готовые подсказать и помочь Вам разобраться во всем многообразии Итальянской мебели.

    Наш главный принцип работы — принятие и воплощение Вашей индивидуальности в интерьере; понимание того, что дом и семья — важнейшая ценность. Поистине уникальная мебель для уникальных людей!

    Услуги
    Помощь с выбором товара; замер помещений; выполнение дизайн-проекта; оформление технической и юридической документации; профессиональная доставка; сборка специалистами по элитной мебели.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    ул. Нижняя Масловка, д. 14
    127220 Москва
    Россия
    +7-4959454600 www.lacasa-m.ru
    Законное владение

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИталАрт»

    ОГРН: 1157746231587

    ОКПО: 18137018

    ОКАТО: 45277586000

    ОКТМО: 45344000

    ОКВЭД: 52.44.1

    ИНН / КПП: 7714332759 / 771401001

    Юридический / Фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 14

    Банковские реквизиты: АО «АЛЬФА-БАНК»

    БИК 044525593

    р/с 40702810402170000177 

    к/с 30101810200000000593

    Отзыв

    Oxana Glazunova
    Я обратилась в компанию La Casa потому, что только у них были представлены, интересующие меня стили кухонь в достаточном ассортименте. Я их долго искала. Мне очень было приятно встретиться в салоне, куда я приехала, с замечательными, не равнодушными консультантами тем более, что их радушие было "сдобрено" прекрасным кофе, которым я могла насладиться при обсуждении. Но еще больше я была впечатлена тем, как ребята организовали послепродажный сервис: - все было привезено в срок (даже по часам) - когда выяснилось, что мы с консультантом допустили ошибку в проекте (т.к. конфигурация моей кухни крайне сложна). немедленно, на месте, во время сборки мне предложили прекраную корректировку (дополнение одного элемента). - кухня была собрана с учетом утвержденной мной корректировки изначально, что позволило мне без всяких проблем заказать каменную столешницу, не ожидая прихода дополненной детали - деталь заказали за счет компании и привезли в течение месяца, немедленно установили и поправили все, что требовалось. Все сотрудники компании, с которыми я сталкивалась (включая специалистов и менеджеров по сборке и претензиям) были крайне приветливы, вежливы и оперативны. Мне не пришлось тратить ни время, ни нервы и, тем более, ни деньги на ошибки Я крайне благодарна ребятам за их работу! Переезд и ремонт - это всегда не просто. А теперь я пошла именно к ним, чтобы купить еще и другие предметы интерьера. Могу действительно порекомендовать компанию La Casa. Они МОЛОДЦЫ
    почти 8 лет назад
    Yuliya Chashina
    Прекрасный салон, профессиональный коллектив. Рекомендую!
    больше 2 лет назад
    Nikita Yachmenev
    Были сегодня в салоне на Нижней Масловке. Очень хорошо встретили. Приятные менеджеры. Что понравилось, в салоне много итальянской мебели, которую можно посмотреть вживую. Подобрали много вариантов. Остались очень довольны.
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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