Мебельный салон La Casa — это не просто место, где собраны образцы невероятно красивой мебели из Италии, и это не просто компания, которая занимается реализацией итальянской мебели по разумным ценам. Это в первую очередь наша команда. Все мы прежде всего люди, которые объединились ради одной цели — помогать Вам делать свои дома уютнее и красивее. В наших салонах Вас встретят профессиональные менеджеры — консультанты, готовые подсказать и помочь Вам разобраться во всем многообразии Итальянской мебели.
Наш главный принцип работы — принятие и воплощение Вашей индивидуальности в интерьере; понимание того, что дом и семья — важнейшая ценность. Поистине уникальная мебель для уникальных людей!
- Услуги
- Помощь с выбором товара; замер помещений; выполнение дизайн-проекта; оформление технической и юридической документации; профессиональная доставка; сборка специалистами по элитной мебели.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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ул. Нижняя Масловка, д. 14
127220 Москва
Россия
+7-4959454600 www.lacasa-m.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИталАрт»
ОГРН: 1157746231587
ОКПО: 18137018
ОКАТО: 45277586000
ОКТМО: 45344000
ОКВЭД: 52.44.1
ИНН / КПП: 7714332759 / 771401001
Юридический / Фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 14
Банковские реквизиты: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
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