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Архитектурная Студия Понизовкиных
Архитекторы Нижний Новгород
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    • Студия Понизовкиных предлагает услуги в области дизайна интерьера и архитектурного проектирования. Основана в 1998 году в г. Дзержинске. За более чем 15-летнию историю в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области мы реализовали большое количество наших идей и проектов.

    Проектирование интерьера - приоритетное направление нашей деятельности. Мы не только знаем, каким должен быть функциональный и стильный интерьер, но и умеем воплотить свои знания в реальный результат, а убедиться в этом вы можете посмотрев наше портфолио на сайте в разделе интерьер. 

    Архитектурное проектирование загородных домов и коттеджей - одно из направлений деятельности нашей студии. Множество выполненных заказов наиболее наглядно демонстрируют профессионализм и высокий уровень студии, ознакомиться с некоторыми из них можно в разделе архитектура.

    Услуги
    Дизайн-проект интерьера Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    603002 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9202527221 ponizovkin.ru
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