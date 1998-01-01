Студия Понизовкиных предлагает услуги в области дизайна интерьера и архитектурного проектирования. Основана в 1998 году в г. Дзержинске. За более чем 15-летнию историю в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области мы реализовали большое количество наших идей и проектов.

Проектирование интерьера - приоритетное направление нашей деятельности. Мы не только знаем, каким должен быть функциональный и стильный интерьер, но и умеем воплотить свои знания в реальный результат, а убедиться в этом вы можете посмотрев наше портфолио на сайте в разделе интерьер.

Архитектурное проектирование загородных домов и коттеджей - одно из направлений деятельности нашей студии. Множество выполненных заказов наиболее наглядно демонстрируют профессионализм и высокий уровень студии, ознакомиться с некоторыми из них можно в разделе архитектура.