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Urbanmap
Дизайнеры Nyzhny Novgorod
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Проекты

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    • ЛОНДОН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    ЛОНДОН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    ЛОНДОН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    +7
    ЛОНДОН (ХОЛСТ)
    НЬЮ-ЙОРК (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    НЬЮ-ЙОРК (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    НЬЮ-ЙОРК (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    +7
    НЬЮ-ЙОРК (ХОЛСТ)
    КАРТА МИРА (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    КАРТА МИРА (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    КАРТА МИРА (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    +8
    КАРТА МИРА (ХОЛСТ)
    БЕРЛИН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    БЕРЛИН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    БЕРЛИН (ХОЛСТ), Urbanmap Urbanmap
    +7
    БЕРЛИН (ХОЛСТ)
    ДУБАИ (ПОСТЕР), Urbanmap Urbanmap
    ДУБАИ (ПОСТЕР), Urbanmap Urbanmap
    ДУБАИ (ПОСТЕР), Urbanmap Urbanmap
    +4
    ДУБАИ (ПОСТЕР)

    Дизайнерские карты городов для каждого интерьера.

    Urbanmap — отличное решение для создания уюта в любом помещении. Мы первыми представили нашу интерпретацию детального облика популярных городов России и Мира, перенеся их на качественные формы печати. Образ города создается из картографических и статистических материалов, которые мы обрабатываем и синтезируем для визуальной подачи нашим клиентам. Приобретая эти картины, вы не упускаете ни одной детали и можете рассмотреть все вплоть до каждого дома в вашем городе, такие предметы становятся для наших Клиентов предметами для гордости за свой любимый город. Изображение силуэтов строений и рек создает уникальную форму абстракции городского отпечатка. Каждый дизайн наносится на качественную фотобумагу и холст, с последующей обработкой материалов. Выбирая размер карты, вы можете заполнить свой дом стандартными фото форматами или индивидуально заказать разработку на всю стену, использующую особые технологии нанесения.

    Регионы обслуживания
    Nyzhny Novgorod
    Адрес
    603009 Nyzhny Novgorod
    Россия
    urbanmap.ru
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