Дизайнерские карты городов для каждого интерьера.

Urbanmap — отличное решение для создания уюта в любом помещении. Мы первыми представили нашу интерпретацию детального облика популярных городов России и Мира, перенеся их на качественные формы печати. Образ города создается из картографических и статистических материалов, которые мы обрабатываем и синтезируем для визуальной подачи нашим клиентам. Приобретая эти картины, вы не упускаете ни одной детали и можете рассмотреть все вплоть до каждого дома в вашем городе, такие предметы становятся для наших Клиентов предметами для гордости за свой любимый город. Изображение силуэтов строений и рек создает уникальную форму абстракции городского отпечатка. Каждый дизайн наносится на качественную фотобумагу и холст, с последующей обработкой материалов. Выбирая размер карты, вы можете заполнить свой дом стандартными фото форматами или индивидуально заказать разработку на всю стену, использующую особые технологии нанесения.