ВИТРАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ «СТЕКЛЯННЫЙ ДИЛИЖАНС»

«Стеклянный дилижанс» — компания творческих людей и знатоков витражного искусства, которые приоритетным делом своей жизни выбрали делать красивой вашу жизнь. Наша деятельность заключается в создании уюта и комфорта в абсолютно любом помещении, нуждающемся в оригинальном дизайнерском подходе. Оценить качество и эстетику наших изделий вы можете на странице портфолио.

Работы, выполненные нами, будут служить, по меньшей мере, 10-15 лет, причем результат — витражный элемент — ни в коем случае не потеряет своих представительских качеств. Наоборот, набирая возраст, он будет набирать и удельный вес во всем интерьере, создающий как раз таки тот уют и комфорт, о котором вы всегда мечтали.