Услуги дизайнера.
Наши дизайнеры успешно определят ваши желания и помогут их осуществить с помощью дизайн-проекта вашего помещения. В независимости от статуса интерьера-общественного или жилого, для вас будет создан и реализован функциональный, эргономичный и эстетически привлекательный интерьер в рамках вашего бюджета. Компетенции. 1.Сделать конструктивно верное, удобное и красивое пространство, соответствующее вашим ожиданиям. 2. Укомплектовать ваш интерьер от декоративных материалов до аксессуаров и текстиля.
- Услуги
- - дизайн жилых помещений; -дизайн общественных помещений; -дизайн фасадов -концепция вашего интерьера и ландшафта
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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113623 Москва
Россия
+7-9859162742 archmosaic.wixsite.com/mosaic/home