Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
MOSAIC
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Услуги дизайнера.

    Наши дизайнеры успешно определят ваши желания и помогут их осуществить с помощью дизайн-проекта вашего помещения. В независимости от статуса интерьера-общественного или жилого, для вас будет создан и реализован функциональный, эргономичный и эстетически привлекательный интерьер в рамках вашего бюджета.   Компетенции. 1.Сделать конструктивно верное, удобное и красивое пространство, соответствующее вашим ожиданиям. 2. Укомплектовать ваш интерьер от декоративных материалов до аксессуаров и текстиля.

    Услуги
    - дизайн жилых помещений; -дизайн общественных помещений; -дизайн фасадов -концепция вашего интерьера и ландшафта
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    113623 Москва
    Россия
    +7-9859162742 archmosaic.wixsite.com/mosaic/home
      Add SEO element