Услуги дизайнера.

Наши дизайнеры успешно определят ваши желания и помогут их осуществить с помощью дизайн-проекта вашего помещения. В независимости от статуса интерьера-общественного или жилого, для вас будет создан и реализован функциональный, эргономичный и эстетически привлекательный интерьер в рамках вашего бюджета. Компетенции. 1.Сделать конструктивно верное, удобное и красивое пространство, соответствующее вашим ожиданиям. 2. Укомплектовать ваш интерьер от декоративных материалов до аксессуаров и текстиля.