Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Обложка, ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ
    Обложка

    Заканчиваю СПбГХПА им.Штиглица.

    Свою деятельность веду сразу в нескольких сферах: монументальный рисунок и живопись (в интерьере и экстерьере), иллюстрация. Несмотря на то, что они весьма разные, по моему глубокому убеждению, у их идеальных воплощений одни и те же основные принципы. Принципы монументального рисования. Среди них: высокая степень понятности и универсальности для широкого круга людей, позитивный взгляд на вещи, единство месседжа изображения (художественного решения) и объекта под этим изображением. Целью моих работ является привнесение в мир гармонии, эстетической цельности, которые будут означать болшее приятие обществом и большую жизнеспособность объекта (как архитектурного, так и полиграфического). Результатом обычно является диапазон качественных изменений от увеличения интересности, торговой привлекательности и развлекательности до привнесения дополнительных смыслов в человеческую среду, аллюзий и ассоциаций, которые обязательно положительно отражаются на качестве жизни.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9500135227 gonserovskaya.ru
      Add SEO element