Заканчиваю СПбГХПА им.Штиглица.

Свою деятельность веду сразу в нескольких сферах: монументальный рисунок и живопись (в интерьере и экстерьере), иллюстрация. Несмотря на то, что они весьма разные, по моему глубокому убеждению, у их идеальных воплощений одни и те же основные принципы. Принципы монументального рисования. Среди них: высокая степень понятности и универсальности для широкого круга людей, позитивный взгляд на вещи, единство месседжа изображения (художественного решения) и объекта под этим изображением. Целью моих работ является привнесение в мир гармонии, эстетической цельности, которые будут означать болшее приятие обществом и большую жизнеспособность объекта (как архитектурного, так и полиграфического). Результатом обычно является диапазон качественных изменений от увеличения интересности, торговой привлекательности и развлекательности до привнесения дополнительных смыслов в человеческую среду, аллюзий и ассоциаций, которые обязательно положительно отражаются на качестве жизни.