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Lear design studio
Дизайнеры интерьера Grand Baie, о. Маврикий
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект частного дома в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект частного дома в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект частного дома в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Кухня в стиле минимализм
    +4
    Дизайн проект частного дома в современном стиле
    Проект коттеджа в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    Проект коттеджа в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Встроенные кухни
    Проект коттеджа в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Проект коттеджа в современном стиле
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Lear design studio Lear design studio Кухня в скандинавском стиле Серый
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
    +6
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio Спальня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    +3
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Дизайн проект квартиры в современном стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Lear design studio Lear design studio Гостиная в стиле лофт
    +5
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт
    Показать все 9 проекты

    Работаем дистанционно, создаем проекты в любом городе любой страны. Архитектурное проектирование домов и коттеджей. Дизайн интерьера жилых и общественных помещений. Архитектурная визуализация. Ландшафтное проектирование.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Дизайн ландшафта. Дизайн экстерьера.
    Регионы обслуживания
    • Работаем по всему миру
    • выполняем проекты онлайн.
    • Grand Baie
    • о. Маврикий
    Адрес
    Grand Baie La Croisette office 213 Mauritius
    30535 Grand Baie, о. Маврикий
    Маврикий
    +7-9114889707 Lear.studio

    Отзыв

    Tania Osk Tania Osk
    Grazie alla Lear Design Studio per un lavoro eccellente! Siete una bellissima squadra di professionisti creativi e responsabili. Avete creato un concetto di interni perfetto per il nostro B&B. Siete riusciti a creare degli interni stilisticamente moderni ma mantenendo allo stesso tempo l’atmosfera di uno chalet di montagna tradizionale. Abbiamo ottenuto uno spazio contemporaneo ma accogliente e confortevole. Speriamo per un altro futuro progetto.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
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