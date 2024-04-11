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Дизайн Салон Натальи Леоновой
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект частного дома в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект частного дома в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн проект частного дома в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Кухня в стиле минимализм
    +4
    Дизайн проект частного дома в современном стиле
    Проект коттеджа в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    Проект коттеджа в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Встроенные кухни
    Проект коттеджа в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Проект коттеджа в современном стиле
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Кухня в скандинавском стиле
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в скандинавском стиле
    +6
    Дизайн проект маленького дома в скандинавском стиле
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Спальня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    +3
    Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в современном стиле, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Дизайн проект квартиры в современном стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт, Дизайн Салон Натальи Леоновой Дизайн Салон Натальи Леоновой Гостиная в стиле лофт
    +5
    Дизайн проект квартиры в стиле лофт

    НАШИ ПРОЕКТЫ - КЛЮЧ К ВАШЕМУ ИДЕАЛЬНОМУ ИНТЕРЬЕРУ.

    Создаем уют по всему миру

    Наш салон - это команда профессионалов в области дизайна и строительства, с богатым опытом и страстью к творчеству.

    Мы специализируемся на создании индивидуальных и функциональных пространств, которые отражают стиль и потребности каждого клиента.

    Наш профессионализм и внимание к деталям являются основой нашей работы. Мы стремимся к качеству в каждом проекте, начиная с тщательного проектирования и заканчивая контролем реализации.

    Наше портфолио включает разнообразные проекты, от частных домов до коммерческих помещений, и наша цель - превратить ваши мечты в реальность, создав уникальные и комфортные пространства.

    Мы дорожим всеми клиентами и гордимся своими результатами.

    Доверяя нам свой объект, вы реализовываете свою мечту в реальность.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Дизайн ландшафта. Дизайн экстерьера.
    Регионы обслуживания
    • Работаем по всему миру
    • выполняем проекты онлайн.
    • Калининград
    Адрес
    Театральная 42
    236022 Калининград
    Россия
    +7-9637373709 www.leon.salon

    Отзыв

    Tania Osk Tania Osk
    Grazie alla Lear Design Studio per un lavoro eccellente! Siete una bellissima squadra di professionisti creativi e responsabili. Avete creato un concetto di interni perfetto per il nostro B&B. Siete riusciti a creare degli interni stilisticamente moderni ma mantenendo allo stesso tempo l’atmosfera di uno chalet di montagna tradizionale. Abbiamo ottenuto uno spazio contemporaneo ma accogliente e confortevole. Speriamo per un altro futuro progetto.
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Август 2019
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