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Euroscala
Лестницы и перила Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кованые ограждения для лестниц, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Кованые ограждения для лестниц, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Кованые ограждения для лестниц, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +9
    Кованые ограждения для лестниц
    Интерьерная лестница Модель E20, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерная лестница Модель E20, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерная лестница Модель E20, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +5
    Интерьерная лестница Модель E20
    Бетон - пластичный материал, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Бетон - пластичный материал, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Бетон - пластичный материал, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +3
    Бетон - пластичный материал
    Интерьерные Лестницы из Стекла, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерные Лестницы из Стекла, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерные Лестницы из Стекла, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +7
    Интерьерные Лестницы из Стекла
    Интерьерные лестницы Модель Diferro, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерные лестницы Модель Diferro, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьерные лестницы Модель Diferro, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +3
    Интерьерные лестницы Модель Diferro
    Ограждение 2015 года R7, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Ограждение 2015 года R7, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Ограждение 2015 года R7, Euroscala Euroscala Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +4
    Ограждение 2015 года R7
    Показать все 11 проекты

    Компания (Euroscala.ru) специализируется на интерьерных Лестницах. Проектируем, производим, импортируем, монтируем. Работаем с 1997 года.

    •        Есть свое производство с итальянским оборудованием, постоянные партнеры в Италии, Греции, Польше.

    •        На сайте огромное кол-во именно реальных работ по всем типам лестниц.

    •        Предлагаем лестницы для загородных домов, таунхаусов, 2-х уровневых квартир и пентхаусов.

    •        Офис с образцами лестниц находится недалеко от м. Профсоюзная.

    •        Импортируем не только лестницы, но и элементы конфигурации

    •        Осуществляем совместное проектирование конструкцией в двух странах (Россия и Италия). 

    Больцевые, модульные, классические лестницы, бетонные лестницы оригинальной конфигурации, облицовки бетонных маршей, лестницы из стекла и нержавеющей стали - все это является нашей профессиональной деятельностью.

    Мы надеемся, что в проектах, над которыми Вы работаете есть лестницы и, что наши возможности по изготовлению и импорту современных конструкций будут вам интересны.

    Приезжайте к нам в гости, чтобы посмотреть образцы наших лестниц!!

    Услуги
    • Больцевые
    • модульные
    • классические лестницы
    • бетонные лестницы оригинальной конфигурации
    • облицовки бетонных маршей
    • лестницы из стекла и нержавеющей стали
    Адрес
    Нахимовский проспект 32, подъезд 1, офис 500.
    111033 Москва
    Россия
    +7-9262333601 euroscala.ru
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