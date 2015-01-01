Компания (Euroscala.ru) специализируется на интерьерных Лестницах. Проектируем, производим, импортируем, монтируем. Работаем с 1997 года.

• Есть свое производство с итальянским оборудованием, постоянные партнеры в Италии, Греции, Польше.

• На сайте огромное кол-во именно реальных работ по всем типам лестниц.

• Предлагаем лестницы для загородных домов, таунхаусов, 2-х уровневых квартир и пентхаусов.

• Офис с образцами лестниц находится недалеко от м. Профсоюзная.

• Импортируем не только лестницы, но и элементы конфигурации

• Осуществляем совместное проектирование конструкцией в двух странах (Россия и Италия).

Больцевые, модульные, классические лестницы, бетонные лестницы оригинальной конфигурации, облицовки бетонных маршей, лестницы из стекла и нержавеющей стали - все это является нашей профессиональной деятельностью.

Мы надеемся, что в проектах, над которыми Вы работаете есть лестницы и, что наши возможности по изготовлению и импорту современных конструкций будут вам интересны.

Приезжайте к нам в гости, чтобы посмотреть образцы наших лестниц!!