Компания (Euroscala.ru) специализируется на интерьерных Лестницах. Проектируем, производим, импортируем, монтируем. Работаем с 1997 года.
• Есть свое производство с итальянским оборудованием, постоянные партнеры в Италии, Греции, Польше.
• На сайте огромное кол-во именно реальных работ по всем типам лестниц.
• Предлагаем лестницы для загородных домов, таунхаусов, 2-х уровневых квартир и пентхаусов.
• Офис с образцами лестниц находится недалеко от м. Профсоюзная.
• Импортируем не только лестницы, но и элементы конфигурации
• Осуществляем совместное проектирование конструкцией в двух странах (Россия и Италия).
Больцевые, модульные, классические лестницы, бетонные лестницы оригинальной конфигурации, облицовки бетонных маршей, лестницы из стекла и нержавеющей стали - все это является нашей профессиональной деятельностью.
Мы надеемся, что в проектах, над которыми Вы работаете есть лестницы и, что наши возможности по изготовлению и импорту современных конструкций будут вам интересны.
Приезжайте к нам в гости, чтобы посмотреть образцы наших лестниц!!
- Услуги
- Больцевые
- модульные
- классические лестницы
- бетонные лестницы оригинальной конфигурации
- облицовки бетонных маршей
- лестницы из стекла и нержавеющей стали
- Адрес
-
Нахимовский проспект 32, подъезд 1, офис 500.
111033 Москва
Россия
+7-9262333601 euroscala.ru