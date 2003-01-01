Студия открылась в далеком 2003 году. Первоначально мы строили только выставочные стенды и делали дизайн проекты длякоммерческой недвижимости. С 2012 года сосредоточились только на квартирах. Почему? Выставочные стенды - красота на 3-4 дня.Магазины и рестораны часто открываются, но по статистике 8 из 10 закрываются в течении года после открытия. Когда к нам пошли посарафанному радио первые заказчики квартир, мы поняли - вот оно!Создать функциональное пространство для семьи; делать мир красивым - настоящая цель.Приняв данную истину, мы сосредоточились на жилых объектах.За прошедших три года мы воплотили 87 проектов в жизнь, 34 из которых интерьер квартир.Разработали и внедрили "Стандарты качества".