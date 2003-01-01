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Арт-лайн дизайн
Дизайнеры Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Двухуровневая квартира в современном стиле, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Спальня в классическом стиле
    Двухуровневая квартира в современном стиле, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Двухуровневая квартира в современном стиле, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Гостиная в классическом стиле
    +19
    Двухуровневая квартира в современном стиле
    Квартира студия ЖК Арт, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Квартира студия ЖК Арт, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Квартира студия ЖК Арт, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    +12
    Квартира студия ЖК Арт
    Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Спальная комната Аксессуары и декор
    Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Спальная комната Диваны и шезлонги
    Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Спальная комната Аксессуары и декор
    +30
    Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово
    Двухкомнатная квартира 59 кв.м. Москва. Метро Беговая, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Двухкомнатная квартира 59 кв.м. Москва. Метро Беговая, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Двухкомнатная квартира 59 кв.м. Москва. Метро Беговая, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    +31
    Двухкомнатная квартира 59 кв.м. Москва. Метро Беговая
    Трехкомнатная квартира в новостройке. 98 кв.м. г.Дзержинский., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Трехкомнатная квартира в новостройке. 98 кв.м. г.Дзержинский., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Трехкомнатная квартира в новостройке. 98 кв.м. г.Дзержинский., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    +25
    Трехкомнатная квартира в новостройке. 98 кв.м. г.Дзержинский.
    Двухкомнатная квартира 75 кв.м. Московская Область. П. Ивантеевка. Семья из 3 человек, мама, папа и двухлетний сын., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Двухкомнатная квартира 75 кв.м. Московская Область. П. Ивантеевка. Семья из 3 человек, мама, папа и двухлетний сын., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    Двухкомнатная квартира 75 кв.м. Московская Область. П. Ивантеевка. Семья из 3 человек, мама, папа и двухлетний сын., Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн
    +26
    Двухкомнатная квартира 75 кв.м. Московская Область. П. Ивантеевка. Семья из 3 человек, мама, папа и двухлетний сын.
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    Студия открылась в далеком 2003 году. Первоначально мы строили только выставочные стенды и делали дизайн проекты длякоммерческой недвижимости. С 2012 года сосредоточились только на квартирах. Почему? Выставочные стенды - красота на 3-4 дня.Магазины и рестораны часто открываются, но по статистике 8 из 10 закрываются в течении года после открытия. Когда к нам пошли посарафанному радио первые заказчики квартир, мы поняли - вот оно!Создать функциональное пространство для семьи; делать мир красивым - настоящая цель.Приняв данную истину, мы сосредоточились на жилых объектах.За прошедших три года мы воплотили 87 проектов в жизнь, 34 из которых интерьер квартир.Разработали и внедрили "Стандарты качества".

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • комплектация
    • авторский надзор
    • Управление проектом.
    Регионы обслуживания
    Москва и Мо
    Адрес
    профсоюзная 93А
    117279 Москва
    Россия
    +7-4956418991 www.art-line-design.ru
    Законное владение

    Россия. Москва профсоюзная 93А

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