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мастерские Братьев немцеВ
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Проекты

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    Обложка

    Проектирование и создание лофт-пространств с применением подлинных старых материалов и предметов. Старые материалы, recycle, проектирование, арх-бюро, строительство, столярные, металлические и кирпичные мастерские

    Услуги
    • Поставка старинного кирпича
    • плитка и углы из старого кирпича
    • старая амбарная доска
    • старый дубовый брус
    • старые двери
    • старые полы
    • старый чугун
    • воссоздание старых кладок
    • реставрация старых кладок и фасадов
    • реставрация старых дверей
    • изготовление мебели лофт из восстановленной амбарной доски
    • архитектурное бюро
    • дизайн лофт
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • С.Пб
    • РФ
    • ЕС
    Адрес
    Петровский бульвар, 17/1
    127051 Москва
    Россия
    +7-9162353908 dbruder.com

    Отзыв

    bloodblood5 blood5
    8 месяцев назад
    Дарья Похомова
    Большая компания, большой ценник.
    больше 2 лет назад
    Оксана Королева
    Не совсем понятно за счёт чего, такая высокая стоимость на материал. Понятно, что имя компании должно работать, но цены тоже должны быть адекватными. Прям расстроили((
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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