Проектирование и создание лофт-пространств с применением подлинных старых материалов и предметов. Старые материалы, recycle, проектирование, арх-бюро, строительство, столярные, металлические и кирпичные мастерские
- Услуги
- Поставка старинного кирпича
- плитка и углы из старого кирпича
- старая амбарная доска
- старый дубовый брус
- старые двери
- старые полы
- старый чугун
- воссоздание старых кладок
- реставрация старых кладок и фасадов
- реставрация старых дверей
- изготовление мебели лофт из восстановленной амбарной доски
- архитектурное бюро
- дизайн лофт
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- С.Пб
- РФ
- ЕС
- Адрес
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Петровский бульвар, 17/1
127051 Москва
Россия
+7-9162353908 dbruder.com