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Chloe Design &amp; Decor/Anastasia Baskakova
Дизайнеры интерьера Владивосток
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом у моря (порект в процессе), Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Столовая комната в классическом стиле
    Дом у моря (порект в процессе), Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Кухня в классическом стиле
    Дом у моря (порект в процессе), Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Дом у моря (порект в процессе)
    Квартира для двоих, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Квартира для двоих, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира для двоих, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Кухня в скандинавском стиле
    +4
    Квартира для двоих
    Под обоев в кухню, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Кухни в эклектичном стиле
    Под обоев в кухню, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Кухни в эклектичном стиле
    Под обоев в кухню, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +2
    Под обоев в кухню
    Квартира для семьи из 3х человек, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Гостиная в классическом стиле
    Квартира для семьи из 3х человек, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Гостиная в классическом стиле
    Квартира для семьи из 3х человек, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Гостиная в классическом стиле
    +6
    Квартира для семьи из 3х человек
    Номер для молодоженов, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Номер для молодоженов, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Спальня в классическом стиле
    Номер для молодоженов, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Спальня в классическом стиле
    +4
    Номер для молодоженов
    Дом на Басаргина, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Гостиная в классическом стиле
    Дом на Басаргина, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Гостиная в классическом стиле
    Дом на Басаргина, Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Chloe Design & Decor/Anastasia Baskakova Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +8
    Дом на Басаргина
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    Мы являемся командой единомышленников, влюбленных в то, что мы делаем.

    Не бывает двух одинаковых интерьеров, все индивидуально. Мы максимально подробно изучаем все Ваши пожелания, стараемся не только понять что же вам хочется, но и прочувствовать. Буквально «живем» в каждом из интерьеров, для того чтобы максимально учесть все нюансы. Не придерживаемся шаблонов, я стараемся каждый раз привнести что то свое, чтобы Ваш интерьер был особенным. Мы знаем что Вам хочется, уже с первой встречи! Доверяя нам создание Вашего интерьера, Вы получаете Дом своей мечты!

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • декорирование помещений
    • комплектация объекта мебелью
    • подбор отделочных материалов
    • Флористика и декор
    • Оформление мероприятий и праздников
    • Декорирование витрин
    • 3D-визуализация
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Владивосток и Хабаровск
    Награды компании
    Лучший проект в стиле Ар-деко
    Адрес
    690068 Владивосток
    Россия
    +7-9146794999 www.chloe-decor.com
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