Мы являемся командой единомышленников, влюбленных в то, что мы делаем.
Не бывает двух одинаковых интерьеров, все индивидуально. Мы максимально подробно изучаем все Ваши пожелания, стараемся не только понять что же вам хочется, но и прочувствовать. Буквально «живем» в каждом из интерьеров, для того чтобы максимально учесть все нюансы. Не придерживаемся шаблонов, я стараемся каждый раз привнести что то свое, чтобы Ваш интерьер был особенным. Мы знаем что Вам хочется, уже с первой встречи! Доверяя нам создание Вашего интерьера, Вы получаете Дом своей мечты!
- Услуги
- дизайн интерьеров
- декорирование помещений
- комплектация объекта мебелью
- подбор отделочных материалов
- Флористика и декор
- Оформление мероприятий и праздников
- Декорирование витрин
- 3D-визуализация
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Владивосток и Хабаровск
- Награды компании
- Лучший проект в стиле Ар-деко
- Адрес
-
690068 Владивосток
Россия
+7-9146794999 www.chloe-decor.com