Дизайн-студия «MILLION ROOMS», основателями которой являются Александра

Епихина и Надежда Гринченко, существует с 2012 года.

Творческий коллектив состоит из дипломированных дизайнеров и архитекторов, членов Союза Дизайнеров России. Студия "MILLION ROOMS" имеет представительство в Крыму и Москве.

Метод работы «MILLION ROOMS» – прочувствовать желания заказчика и профессионально выразить их в проекте. Опыт общения и открытость к диалогу помогают нам понять, какая потребность стоит за пожеланиями к дизайну интерьера. Благодаря профессиональным навыкам мы находим точное выражение нашей идеи.

В портфолио не только уютные или роскошные интерьеры для жизни, но и проекты для коммерческих помещений: магазины, рестораны, СПА.

Мы помогаем воплотить идеи идеального жилища в профессиональных дизайн-решениях!