Дизайн-студия «MILLION ROOMS», основателями которой являются Александра
Епихина и Надежда Гринченко, существует с 2012 года.
Творческий коллектив состоит из дипломированных дизайнеров и архитекторов, членов Союза Дизайнеров России. Студия "MILLION ROOMS" имеет представительство в Крыму и Москве.
Метод работы «MILLION ROOMS» – прочувствовать желания заказчика и профессионально выразить их в проекте. Опыт общения и открытость к диалогу помогают нам понять, какая потребность стоит за пожеланиями к дизайну интерьера. Благодаря профессиональным навыкам мы находим точное выражение нашей идеи.
В портфолио не только уютные или роскошные интерьеры для жизни, но и проекты для коммерческих помещений: магазины, рестораны, СПА.
Мы помогаем воплотить идеи идеального жилища в профессиональных дизайн-решениях!
- Услуги
- Дизайн интерьера и экстерьера жилых и коммерческих помещений
- Регионы обслуживания
- Москва
- МО
- Крым
- Симферополь
- Севастополь
- Ялта и пр.
- Адрес
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Плотинная 1/2
95007 Симферополь
Россия
+7-9651010518 www.million-rooms.com
Россия, Симферополь, ул. Плотинная1/2, 95007