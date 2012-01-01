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MILLION ROOMS
Дизайнеры интерьера Симферополь
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кофейня, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Балкон и веранда в стиле лофт
    Кофейня, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Балкон и веранда в стиле лофт
    Кофейня, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Балкон и веранда в стиле лофт
    +3
    Кофейня
    Холл в загородном доме г. Севастополь, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Холл в загородном доме г. Севастополь, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Спа в эклектичном стиле
    Холл в загородном доме г. Севастополь, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Спа в эклектичном стиле
    +3
    Холл в загородном доме г. Севастополь
    Роскошная квартира в Гурзуфе, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в стиле модерн
    Роскошная квартира в Гурзуфе, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в стиле модерн
    Роскошная квартира в Гурзуфе, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в стиле модерн
    +2
    Роскошная квартира в Гурзуфе
    Костюмерная, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гардеробная в эклектичном стиле
    Костюмерная, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гардеробная в эклектичном стиле
    Костюмерная, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гардеробная в эклектичном стиле
    +2
    Костюмерная
    Гостиная в квартире ЖК Фамилия, Гурзуф, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в азиатском стиле
    Гостиная в квартире ЖК Фамилия, Гурзуф, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в азиатском стиле
    Гостиная в квартире ЖК Фамилия, Гурзуф, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиная в азиатском стиле
    +6
    Гостиная в квартире ЖК Фамилия, Гурзуф
    Гостиная в таунхасе Каскад-Парка, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная в таунхасе Каскад-Парка, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиные в эклектичном стиле
    Гостиная в таунхасе Каскад-Парка, MILLION ROOMS MILLION ROOMS Гостиные в эклектичном стиле
    +5
    Гостиная в таунхасе Каскад-Парка
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    Дизайн-студия «MILLION ROOMS», основателями которой являются Александра
    Епихина и Надежда Гринченко, существует с 2012 года.

    Творческий коллектив состоит из дипломированных дизайнеров и архитекторов, членов Союза Дизайнеров России. Студия "MILLION ROOMS" имеет представительство в Крыму и Москве.

    Метод работы «MILLION ROOMS» – прочувствовать желания заказчика и профессионально выразить их в проекте. Опыт общения и открытость к диалогу помогают нам понять, какая потребность стоит за пожеланиями к дизайну интерьера. Благодаря профессиональным навыкам мы находим точное выражение нашей идеи.

    В портфолио не только уютные или роскошные интерьеры для жизни, но и проекты для коммерческих помещений: магазины, рестораны, СПА.

    Мы помогаем воплотить идеи идеального жилища в профессиональных дизайн-решениях!

    Услуги
    Дизайн интерьера и экстерьера жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • МО
    • Крым
    • Симферополь
    • Севастополь
    • Ялта и пр.
    Адрес
    Плотинная 1/2
    95007 Симферополь
    Россия
    +7-9651010518 www.million-rooms.com
    Законное владение

    Россия, Симферополь, ул. Плотинная1/2, 95007

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