Первый дом из клееного бруса мы построили 10 лет назад. За это время мы набрали колоссальный опыт строительства, опираясь на который нам удалось создать линейку экологичных, энергоэффективных и рациональных растущих домов. А опыт строительства в различных регионах нашей необъятной родины позволил оптимизировать затраты на производство, логистику и работу по их возведению. Все это дает возможность предлагать нашим клиентам деревянные дома бизнес-класса по цене комфорт класса во всех регионах нашей страны с гарантией 15 лет!

"Растущий дом" - это воплощение стратегии

поэтапного строительства при помощи тщательно проработанного проекта, которая учитывает такие важные вещи как:

· Постепенное накопление денежных средств и осуществление следующего этапа без обращения в банк.

· Изменение запросов, амбиций

· Увеличение семьи

· Увеличение дохода

"Растущий дом" состоит из основного модуля и второстепенных, которые можно реализовывать постепенно не затрагивая жилых помещений и не мешая проживанию в них. Материалом для строительства служит высококачественный клееный брус Алтайской сосны. Концепцию каждого модуля разрабатывала команда наших архитекторов и конструкторов. Перед конструкторами была поставлена задача добиться прочности и надежности соединительных узлов, но при этом постараться максимально упростить задачу монтажа каждого модуля. Архитекторы решали задачи эстетического толка и функциональной организации внутреннего пространства. Команда успешно справилась с поставленными задачами и представила несколько вариантов "Растущего дома", каждый из которых имеет разную стилистику, площадь и набор помещений.