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Amber Haus
Строители Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Растущий дом Rimini, Amber Haus Amber Haus Дома в стиле минимализм Дерево Серый
    Растущий дом Rimini, Amber Haus Amber Haus
    Растущий дом Rimini, Amber Haus Amber Haus Дома в стиле минимализм Дерево Серый
    +6
    Растущий дом Rimini
    Растущий дом Neapol, Amber Haus Amber Haus Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    Растущий дом Neapol, Amber Haus Amber Haus
    Растущий дом Neapol, Amber Haus Amber Haus Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    +11
    Растущий дом Neapol
    Растущий дом Cicilia, Amber Haus Amber Haus Дома в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Растущий дом Cicilia, Amber Haus Amber Haus
    Растущий дом Cicilia, Amber Haus Amber Haus Дома в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    +11
    Растущий дом Cicilia
    Растущий дом Palermo, Amber Haus Amber Haus Дома в классическом стиле Дерево Эффект древесины
    Растущий дом Palermo, Amber Haus Amber Haus
    Растущий дом Palermo, Amber Haus Amber Haus Дома в классическом стиле Дерево Эффект древесины
    +14
    Растущий дом Palermo
    Растущий дом Verona, Amber Haus Amber Haus Дома в классическом стиле Дерево Эффект древесины
    Растущий дом Verona, Amber Haus Amber Haus
    Растущий дом Verona, Amber Haus Amber Haus Дома в классическом стиле Дерево Эффект древесины
    +11
    Растущий дом Verona

    Первый дом из клееного бруса мы построили 10 лет назад. За это время мы набрали колоссальный опыт строительства, опираясь на который нам удалось создать линейку экологичных, энергоэффективных и рациональных растущих домов. А опыт строительства в различных регионах нашей необъятной родины позволил оптимизировать затраты на производство, логистику и работу по их возведению. Все это дает возможность предлагать нашим клиентам деревянные дома бизнес-класса по цене комфорт класса во всех регионах нашей страны с гарантией 15 лет!

    "Растущий дом" - это воплощение стратегии
    поэтапного строительства при помощи тщательно проработанного проекта, которая учитывает такие важные вещи как:

    ·         Постепенное накопление денежных средств и осуществление следующего этапа без обращения в банк.

    ·         Изменение запросов, амбиций

    ·         Увеличение семьи

    ·         Увеличение дохода

    "Растущий дом" состоит из основного модуля и второстепенных, которые можно реализовывать постепенно не затрагивая жилых помещений и не мешая проживанию в них. Материалом для строительства служит высококачественный клееный брус Алтайской сосны. Концепцию каждого модуля разрабатывала команда наших архитекторов и конструкторов. Перед конструкторами была поставлена задача добиться прочности и надежности соединительных узлов, но при этом постараться максимально упростить задачу монтажа каждого модуля. Архитекторы решали задачи эстетического толка и функциональной организации внутреннего пространства. Команда успешно справилась с поставленными задачами и представила несколько вариантов "Растущего дома", каждый из которых имеет разную стилистику, площадь и набор помещений.

    Услуги
    • Строительство и продажа готовых решений из клееного бруса
    • индивидуальное проектирование домов из клееного бруса
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    Заозёрная, 8
    196084 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126005464 www.amber-haus.ru
    Законное владение

    Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Заозёрная, д.8

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