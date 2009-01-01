Наша компания включает в себя архитектурную группу и студию дизайна. Мы занимаемся архитектурным проектированием, дизайном и декорированием интерьеров, разработкой рабочей документации, согласованием перепланировок во всех необходимых инстанциях, проектированием мебели и декоративных элементов интерьера, предлагаем услуги по художественной росписи, осуществляем комплектацию интерьеров мебелью, оборудованием, аксессуарами, а также осуществляют авторский надзор.
- Услуги
- Профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров
- строительство частных домов и коттеджей
- ремонт и отделка помещений.
- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Номинант премий INTERIA AWARDS 2016&2017
- Первая премия RUSSIAN ARCHITECTURAL RENDERING AWARD 2006
- Лауреат премий БИЕННАЛЕ ДИЗАЙНА МОДУЛОР 2009-2012
- Финалист конкурса PINWIN 2009
- Участник конкурса ВЫСОКИЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА 2012
- Действительный член СРО СТРОИТЕЛЕЙ
СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ
- Адрес
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ул. Маяковского д. 25, литер «А»
191014 Санкт-Петербург
Россия
+7-8127704770 www.akimenkov.ru
Законное владение
191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 25, литер «А»