Наша компания включает в себя архитектурную группу и студию дизайна. Мы занимаемся архитектурным проектированием, дизайном и декорированием интерьеров, разработкой рабочей документации, согласованием перепланировок во всех необходимых инстанциях, проектированием мебели и декоративных элементов интерьера, предлагаем услуги по художественной росписи, осуществляем комплектацию интерьеров мебелью, оборудованием, аксессуарами, а также осуществляют авторский надзор.