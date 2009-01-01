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Студия Элитного Жилья Александра Акименкова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Каменноостровская коллекция, Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Коричневый
    ЖК Каменноостровская коллекция, Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Гостиные в эклектичном стиле Серый
    ЖК Каменноостровская коллекция, Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Студия Элитного Жилья Александра Акименкова Гостиные в эклектичном стиле Синий
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    ЖК Каменноостровская коллекция

    Наша компания включает в себя архитектурную группу и студию дизайна. Мы занимаемся архитектурным проектированием, дизайном и декорированием интерьеров, разработкой рабочей документации, согласованием перепланировок во всех необходимых инстанциях, проектированием мебели и декоративных элементов интерьера, предлагаем услуги по художественной росписи, осуществляем комплектацию интерьеров мебелью, оборудованием, аксессуарами, а также осуществляют авторский надзор.

    Услуги
    • Профессиональное архитектурное проектирование и дизайн интерьеров
    • строительство частных домов и коттеджей
    • ремонт и отделка помещений.
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Награды компании
    • Номинант премий INTERIA AWARDS 2016&2017
    • Первая премия RUSSIAN ARCHITECTURAL RENDERING AWARD 2006
    • Лауреат премий БИЕННАЛЕ ДИЗАЙНА МОДУЛОР 2009-2012
    • Финалист конкурса PINWIN 2009
    • Участник конкурса ВЫСОКИЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА 2012
    • Действительный член СРО СТРОИТЕЛЕЙ СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ
    Адрес
    ул. Маяковского д. 25, литер «А»
    ​191014 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127704770 www.akimenkov.ru
    Законное владение

    191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 25, литер «А»

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