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Геометрия Вкуса
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Викторианском стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    Дом в Викторианском стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    Дом в Викторианском стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    +8
    Дом в Викторианском стиле
    Эскиз кухни в Стиле Ар-Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Эскиз кухни в Стиле Ар-Деко
    Новости о ходе строительства, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Ванная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Новости о ходе строительства, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса
    Новости о ходе строительства, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Ванная в классическом стиле Мрамор Серый
    +6
    Новости о ходе строительства
    Некоторые эскизы и визуализации, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Гостиная в колониальном стиле Бежевый
    Некоторые эскизы и визуализации, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Терраса в средиземноморском стиле
    Некоторые эскизы и визуализации, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Терраса в средиземноморском стиле
    +21
    Некоторые эскизы и визуализации
    Дом в Викторианской стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    Дом в Викторианской стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    Дом в Викторианской стиле, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
    +5
    Дом в Викторианской стиле
    Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
    Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
    Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
    +16
    Свежий взгляд на классический Ар Деко
    Показать все 10 проекты

    Архитектурное бюро "Геометрия вкуса" занимается архитектурным и интерьерным проектированием любой сложности. У нас большой опыт создания как частных, так и общественных интерьеров и экстерьеров. Мы собрали в нашем бюро специалистов разной направленности, таких как дизайнеры, архитекторы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры, декораторы, строители, конструктора, и все они будут работать и творить исключительно для Вас. У нас, в Архитектурном бюро "Геометрия вкуса", Вы увидите качественную визуализацию будущего интерьера, что поможет Вам утвердиться или изменить выбор цветовых предпочтений и стилистики, а так же почувствовать само пространство при наличии мебели и декора. Вы получите полный комплект чертежей, который сообщит строителям что и как требуется сделать. С помощью Архитектурного бюро "Геометрия вкуса" Вы легко подберете для интерьера всё необходимое, мы составим Вам перечень наполнения проекта, Вы получите рекомендации где это можно приобрести с оптимальным соотношением Цена / Качество!Мы будем с Вами на всем протяжении ремонтно-строительных работ, отслеживая действия строительных бригад, организовывая логистику доставок и планирование графика, отвечая на все вопросы строителей в рамках авторского надзора. Вы будете обладателем эксклюзивного дизайн-проекта с неповторимой идеей. Забудьте стандартный дизайн по шаблону! Каждый проект Архитектурного бюро "Геометрия вкуса" уникален и неповторим.

    Услуги
    Дизайн интерьера Архитектурное проектирование строительные и ремонтные услуги ландшафтный дизайн производство мебели на заказ по авторским эскизам
    Регионы обслуживания
    Все регионы Российской Федерации и Европа
    Награды компании
    Лучшая награда – положительные отзывы наших Клиентов.
    Адрес
    ул Композиторов д12 оф 38
    194355 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119384104 www.geometry-style.ru
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83 к. 3, бизнес-центр "Антарес", оф. 304

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