Архитектурное бюро "Геометрия вкуса" занимается архитектурным и интерьерным проектированием любой сложности. У нас большой опыт создания как частных, так и общественных интерьеров и экстерьеров. Мы собрали в нашем бюро специалистов разной направленности, таких как дизайнеры, архитекторы, проектировщики, ландшафтные дизайнеры, декораторы, строители, конструктора, и все они будут работать и творить исключительно для Вас. У нас, в Архитектурном бюро "Геометрия вкуса", Вы увидите качественную визуализацию будущего интерьера, что поможет Вам утвердиться или изменить выбор цветовых предпочтений и стилистики, а так же почувствовать само пространство при наличии мебели и декора. Вы получите полный комплект чертежей, который сообщит строителям что и как требуется сделать. С помощью Архитектурного бюро "Геометрия вкуса" Вы легко подберете для интерьера всё необходимое, мы составим Вам перечень наполнения проекта, Вы получите рекомендации где это можно приобрести с оптимальным соотношением Цена / Качество!Мы будем с Вами на всем протяжении ремонтно-строительных работ, отслеживая действия строительных бригад, организовывая логистику доставок и планирование графика, отвечая на все вопросы строителей в рамках авторского надзора. Вы будете обладателем эксклюзивного дизайн-проекта с неповторимой идеей. Забудьте стандартный дизайн по шаблону! Каждый проект Архитектурного бюро "Геометрия вкуса" уникален и неповторим.