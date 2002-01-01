Компания Spa Professional работает на сантехническом рынке с 2002 года. С 2009 года - развивает направление домашнего Wellness. Партнеры компании - известные европейские производители: Repabad, Palme, Passion Spas, Stadur и многие другие. Шоу- рум Spa Professional - многофункциональное пространство с действующей SPA - зоной в центре города. Предлагаем услуги: по проектированию, комплектации, монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию ванных комнат и домашних SPA - зон.