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show-room Spa Professional
Бассейны и спа Санкт-Петербург
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Отзыв (5)
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    • Компания Spa Professional работает на сантехническом рынке с 2002 года. С 2009 года - развивает направление домашнего Wellness. Партнеры компании - известные европейские производители: Repabad, Palme, Passion Spas, Stadur и многие другие. Шоу- рум Spa Professional - многофункциональное пространство с действующей SPA - зоной в центре города. Предлагаем услуги: по проектированию, комплектации, монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию ванных комнат и домашних SPA - зон.

    Услуги
    • проектирование
    • поставка оборудования
    • монтаж
    • проекты под ключ
    Регионы обслуживания
    Северо-Западный, Центральный и Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Введенская, 21А
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127770135 spaprofessional.ru

    Отзыв

    Igor Alexyutin
    больше 1 года назад
    Serge Malishev
    больше 4 лет назад
    Alexander Amosov
    Приехали в субботу - закрыто
    около 5 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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