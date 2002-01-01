Компания Spa Professional работает на сантехническом рынке с 2002 года. С 2009 года - развивает направление домашнего Wellness. Партнеры компании - известные европейские производители: Repabad, Palme, Passion Spas, Stadur и многие другие. Шоу- рум Spa Professional - многофункциональное пространство с действующей SPA - зоной в центре города. Предлагаем услуги: по проектированию, комплектации, монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию ванных комнат и домашних SPA - зон.
- Услуги
- проектирование
- поставка оборудования
- монтаж
- проекты
под ключ
- Регионы обслуживания
- Северо-Западный, Центральный и Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Введенская, 21А
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-8127770135 spaprofessional.ru