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Антарес
Установка и монтаж аудио- и видеосистем Москва
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    Мы уже много лет занимаемся продажей и установкой "под ключ" оборудования для домашних кинотеатров, мультирумных, спутниковых систем, "умных домов" - мы предлагаем наиболее удобные и лучшие программы партнерства для клиентов.
      Одним из принципов нашей работы является активное использование наравне с проверенными временем и опытом компонентами продукции завтрашнего дня, в том числе эксклюзивной техники.

    Услуги
    • ​Проектируем и устанавливаем под ключ оборудование для домашних кинотеатров
    • мультирумных
    • спутниковых систем
    • умных домов. Предлагаем оригинальные решения и инновации
    • неповторимую индивидуальность и
    • конечно же
    • удобство во всех проявлениях.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Шенкурский проезд, 3Б
    127349 Москва
    Россия
    +7-4954104406 www.antares-cinema.com
    Законное владение

    115191, Москва,  улица Рощинская 2-я, дом 4, офис 503

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