Мы уже много лет занимаемся продажей и установкой "под ключ" оборудования для домашних кинотеатров, мультирумных, спутниковых систем, "умных домов" - мы предлагаем наиболее удобные и лучшие программы партнерства для клиентов.
Одним из принципов нашей работы является активное использование наравне с проверенными временем и опытом компонентами продукции завтрашнего дня, в том числе эксклюзивной техники.
- Услуги
- Проектируем и устанавливаем
под ключоборудование для домашних кинотеатров
- мультирумных
- спутниковых систем
умных домов. Предлагаем оригинальные решения и инновации
- неповторимую индивидуальность и
- конечно же
- удобство во всех проявлениях.
- Проектируем и устанавливаем
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Шенкурский проезд, 3Б
127349 Москва
Россия
+7-4954104406 www.antares-cinema.com
Законное владение
115191, Москва, улица Рощинская 2-я, дом 4, офис 503