Студия архитектуры и дизайна «Четвёртый квартал» — результат творческого союза четырех персон: Дмитрия Сидельникова, Андрея Тумаса, Людмилы Татариновой и Александра Трусова.

Учредители студии «Четвёртый квартал» — профессиональные архитекторы и дизайнеры, члены Союза архитекторов Республики Беларусь, некоторые преподают в университетах, имеют публикации в отраслевых изданиях. Проходили стажировку за румбежом, в том числе в Лондоне у Нормана Фостерв“Foster associates”, в Эйвоне (США) в архитектурной компании “Victor Mark Donaldson Architects”. 15 лет индивидуального успешного опыта и уже 10 лет в рамках студии, эта «четвёрка» архитекторов выросла в большую команду, которая создаёт эксклюзивные частные и общественные интерьеры, проектирует объекты строительства. Объединение дизайнеров в тесные творческие союзы — явление редкое. Зачем нам это?

Наша компания основана на едином мышлении, хотя мы все очень разные в творчестве. Но в том, что мир необходимо делать нестандартно красивым и уравновешенным — мы определённо единомышленники.