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ООО <q>Четвертый квартал</q>
Дизайнеры интерьера Минск
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    Студия архитектуры и дизайна «Четвёртый квартал» — результат творческого союза четырех персон: Дмитрия Сидельникова, Андрея Тумаса, Людмилы Татариновой и Александра Трусова.

    Учредители студии «Четвёртый квартал» — профессиональные архитекторы и дизайнеры, члены Союза архитекторов Республики Беларусь, некоторые преподают в университетах, имеют публикации в отраслевых изданиях. Проходили стажировку за румбежом, в том числе в Лондоне у Нормана Фостерв“Foster associates”, в Эйвоне (США) в архитектурной компании “Victor Mark Donaldson Architects”. 15 лет индивидуального успешного опыта и уже 10 лет в рамках студии, эта «четвёрка» архитекторов выросла в большую команду, которая создаёт эксклюзивные частные и общественные интерьеры, проектирует объекты строительства. Объединение дизайнеров в тесные творческие союзы — явление редкое. Зачем нам это?

     Наша компания основана на едином мышлении, хотя мы все очень разные в творчестве. Но в том, что мир необходимо делать нестандартно красивым и уравновешенным — мы определённо единомышленники.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    Адрес
    ул. Кропоткина 93А
    220123 Минск
    Беларусь
    +375-444750000 4kvartal.by
    Законное владение

    220123, Беларусь, Минск, ул. Кропоткина 93А, пом. 6, офис 1

    Отзыв

    Максим Новиков
    около 2 лет назад
    Alexandr Andriyanov
    больше 1 года назад
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