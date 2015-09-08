,,искусство как малая земля,где каждый художник это очарованный странник, следующий по ней трудным,но полным интересным открытий путей.Сейчас мое творчество это процесс создания некого произведения.начиная от зарождения образного замысла до его воплощения .В искусстве меня увлекает возможность работать в разных техниках,с разными материалами. Закончила Саратовское училище имени А.П.Боголюбова основанное в 1879г
- Услуги
- роспись стен
- альфрейка
- золочение
- барельеф
- реставрация мебели
- куклы
- роспись тарелок
- и т.д
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия и регионы и страны.
- Награды компании
- признательность моих клиентов на протяжении 18 лет моей работы
- Адрес
-
ул Ермолова 16
357500 Пятигорск
Россия
+7-9283488726