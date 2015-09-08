Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Абрикос
Художники и ремесленники Пятигорск
Обзор 103Проекты (103) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • РОСПИСЬ ГИПСА, Абрикос Абрикос Спальня в стиле модерн Пластик Многоцветный
    РОСПИСЬ ГИПСА
    ЛИНКРУСТА, Абрикос Абрикос ГостинаяАксессуары и декорации Искусственная кожа Многоцветный
    ЛИНКРУСТА
    КОВРИК ИЗ ХЛОПКОВЫХ НИТОК, Абрикос Абрикос ГостинаяАксессуары и декорации Натуральное волокно Зеленый
    КОВРИК ИЗ ХЛОПКОВЫХ НИТОК
    МИШКА ВИНТАЖНЫЙ, Абрикос Абрикос Детская комнатаАксессуары и декор Натуральное волокно Многоцветный
    МИШКА ВИНТАЖНЫЙ
    КАФЕ РУССКИЙ СТИЛЬ, Абрикос Абрикос Коммерческие помещения Изделия из древесины Многоцветный
    КАФЕ РУССКИЙ СТИЛЬ
    КАФЕ РУССКИЙ СТИЛЬ, Абрикос Абрикос Коммерческие помещения Изделия из древесины Многоцветный
    КАФЕ РУССКИЙ СТИЛЬ
    Показать все 103 проекты

    ,,искусство как малая земля,где каждый художник это очарованный странник, следующий по ней трудным,но полным интересным открытий путей.Сейчас мое творчество это процесс создания некого произведения.начиная  от зарождения образного замысла до его воплощения .В искусстве меня увлекает возможность работать в разных техниках,с разными материалами. Закончила Саратовское училище имени А.П.Боголюбова основанное в 1879г

    Услуги
    • роспись стен
    • альфрейка
    • золочение
    • барельеф
    • реставрация мебели
    • куклы
    • роспись тарелок
    • и т.д
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и регионы и страны.
    Награды компании
    признательность моих клиентов на протяжении 18 лет моей работы
    Адрес
    ул Ермолова 16
    357500 Пятигорск
    Россия
    +7-9283488726

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element