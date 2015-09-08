,,искусство как малая земля,где каждый художник это очарованный странник, следующий по ней трудным,но полным интересным открытий путей.Сейчас мое творчество это процесс создания некого произведения.начиная от зарождения образного замысла до его воплощения .В искусстве меня увлекает возможность работать в разных техниках,с разными материалами. Закончила Саратовское училище имени А.П.Боголюбова основанное в 1879г