Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Hills Design
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом Загорянский​​​​​​​, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом Загорянский​​​​​​​, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом Загорянский​​​​​​​, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Загородный дом Загорянский​​​​​​​
    Дом на берегу Волги, Hills Design Hills Design Столовая комната в стиле минимализм
    Дом на берегу Волги, Hills Design Hills Design Столовая комната в стиле минимализм
    Дом на берегу Волги, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Дом на берегу Волги
    Квартира в Гагаринском районе, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Гагаринском районе, Hills Design Hills Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в Гагаринском районе, Hills Design Hills Design Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Квартира в Гагаринском районе

    Hills Design

    Студия европейских интерьеров для жизни.

    При проектировании мы в первую очередь обращаем внимание на комфорт и качество жизни, за которым следует лаконичная, открытая эстетика, не теряющая актуальности с годами. Проекты создаются не напоказ, а для жизни и удобства, ведь для нас чистота стиля важнее пышности. В них функционал, логика и организация пространства играют одну из главных ролей.

    Каждый наш проект уникален, поскольку интерьер отражает философию его обитателя. Работа над будущим домом - это тесное взаимодействие с клиентом. Вместе мы погружаемся в детали его быта и создаем индивидуальный интерьер.

    Использование натуральных материалов, которые экологичны и долговечны, позволяет создать естественное ощущение природы в доме. Понимание их свойств, накопленный за 15 лет опыт и знание технологий дают возможность получить интерьеры со сроком жизни не менее 20 лет. 

    Финальная цель — не рабочие чертежи и визуализации, а люди, живущие с комфортом долгие годы.

    Актуальное портфолио всегда на нашем сайте: https://www.hills-design.com/portfolio/

    Услуги
    • проектирование интерьера
    • авторский надзор
    • Управление проектом
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Россия и СНГ
    • Россия
    Адрес
    Новослободская, 16
    127055 Москва, Россия
    Россия
    +7-9031578387 www.hills-design.com
      Add SEO element