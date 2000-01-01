Hills Design

Студия европейских интерьеров для жизни.

При проектировании мы в первую очередь обращаем внимание на комфорт и качество жизни, за которым следует лаконичная, открытая эстетика, не теряющая актуальности с годами. Проекты создаются не напоказ, а для жизни и удобства, ведь для нас чистота стиля важнее пышности. В них функционал, логика и организация пространства играют одну из главных ролей.

Каждый наш проект уникален, поскольку интерьер отражает философию его обитателя. Работа над будущим домом - это тесное взаимодействие с клиентом. Вместе мы погружаемся в детали его быта и создаем индивидуальный интерьер.

Использование натуральных материалов, которые экологичны и долговечны, позволяет создать естественное ощущение природы в доме. Понимание их свойств, накопленный за 15 лет опыт и знание технологий дают возможность получить интерьеры со сроком жизни не менее 20 лет.

Финальная цель — не рабочие чертежи и визуализации, а люди, живущие с комфортом долгие годы.

Актуальное портфолио всегда на нашем сайте: https://www.hills-design.com/portfolio/