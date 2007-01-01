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Айгуль Сапарова
Дизайнеры интерьера Астрахань
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в современном стиле, Айгуль Сапарова Айгуль Сапарова Гостиная в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Дом в современном стиле, Айгуль Сапарова Айгуль Сапарова Гостиная в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Дом в современном стиле, Айгуль Сапарова Айгуль Сапарова Встроенные кухни Дерево Эффект древесины
    +6
    Дом в современном стиле

    Дизайнер интерьера. Закончила в 2007 г. МГУКИ, факультет НХК и дизайна, включена в сборник "Лучшие выпускники Москвы 2007" 2008-2009 дизайн-бюро "Нью-арт", 2009-2012 архитектурная студия "ИД", с 2012 индивидуально веду общественные и частные дизайн -проекты, веду объекты с нуля до полной их реализации с авторским надзором. Портфолио работ: офис ГК Пилот, Бизнес-инкубатор Лифт, детский магазин CHICCO в ТЦ Алимпик, Магазин декора "Sweet Home" в ТЦ Ярмарка. Вопросы, пожелания и комментарии Вы можете отправить на электронную почту aia.7@mail.ru тел. 89673310097

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Астрахань
    • Москва
    • Санкт Петербург
    • Якутск
    • Талинн
    Адрес
    Курская
    414004 Астрахань
    Россия
    +7-9673310097 saparova.ru
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