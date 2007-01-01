Дизайнер интерьера. Закончила в 2007 г. МГУКИ, факультет НХК и дизайна, включена в сборник "Лучшие выпускники Москвы 2007" 2008-2009 дизайн-бюро "Нью-арт", 2009-2012 архитектурная студия "ИД", с 2012 индивидуально веду общественные и частные дизайн -проекты, веду объекты с нуля до полной их реализации с авторским надзором. Портфолио работ: офис ГК Пилот, Бизнес-инкубатор Лифт, детский магазин CHICCO в ТЦ Алимпик, Магазин декора "Sweet Home" в ТЦ Ярмарка. Вопросы, пожелания и комментарии Вы можете отправить на электронную почту aia.7@mail.ru тел. 89673310097