«Ле Квартир» –

это дизайн-студия интерьеров и фирма по ремонту квартир. Компания работает в Санкт-Петербурге с 2002 года. Уникальность «Ле Квартир» заключается в организации взаимодействия с клиентами, в подходах к осуществлению ремонта, а также в использовании современных технологий и богатого опыта для достижения результата.

Наша компания при работе с клиентами ориентируется на их пожелания, мнения и вкусы. «Ле Квартир» учитывает ваши потребности при проведении ремонтных работ. Как это осуществляется на практике? Дизайнеры выясняют в процессе общения с заказчиком, каким он видит свою квартиру, дом или офис после ремонта, и воплощают это видение в дизайн-проекте, который согласовывается с клиентом.