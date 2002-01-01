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Le Kvartir
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    Обложка

    «Ле Квартир» –
    это дизайн-студия интерьеров и фирма по ремонту квартир. Компания работает в Санкт-Петербурге с 2002 года. Уникальность «Ле Квартир» заключается в организации взаимодействия с клиентами, в подходах к осуществлению ремонта, а также в использовании современных технологий и богатого опыта для достижения результата.

    Наша компания при работе с клиентами ориентируется на их пожелания, мнения и вкусы. «Ле Квартир» учитывает ваши потребности при проведении ремонтных работ. Как это осуществляется на практике? Дизайнеры выясняют в процессе общения с заказчиком, каким он видит свою квартиру, дом или офис после ремонта, и воплощают это видение в дизайн-проекте, который согласовывается с клиентом.

    Услуги
    • дизайи и ремонт квартир
    • офисов
    • коммерческих помещения под ключ
    Регионы обслуживания
    • Санкт- Петербург и Ленинградкская область
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122431576 www.lekvartir.ru
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