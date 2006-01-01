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LA-project
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Квартира в сталинском доме на Проспекте мира, LA-project LA-project Гостиная в классическом стиле
    Квартира в сталинском доме на Проспекте мира, LA-project LA-project Гостиная в классическом стиле
    Квартира в сталинском доме на Проспекте мира, LA-project LA-project Гостиная в классическом стиле
    +5
    Квартира в сталинском доме на Проспекте мира

    Каждый должен делать свою работу и не брать на себя то, в чем плохо разбирается! Команда LaProject знает толк в дизайне интерьеров и всей процедуре подготовки помещений.

     * на нашем счету огромное количество завершенных проектов, от квартир и домов, до офисов и ресторанов; 

    * работаем с 2006 года и не собираемся останавливаться; 

    * гарантируем качество предоставляемых услуг, так как работаем индивидуально с каждым; 

    * готовы не только разработать дизайн, но и воплотить эту сказку в реальность благодаря специально подобранной бригаде мастеров; 

    * за время работы накопили множество скидочных карт различных магазинов, в результате заказчики неплохо экономят на закупках.

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    119285 Москва
    Россия
    +7-9651237174 www.la-project.ru
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