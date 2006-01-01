Каждый должен делать свою работу и не брать на себя то, в чем плохо разбирается! Команда LaProject знает толк в дизайне интерьеров и всей процедуре подготовки помещений.
* на нашем счету огромное количество завершенных проектов, от квартир и домов, до офисов и ресторанов;
* работаем с 2006 года и не собираемся останавливаться;
* гарантируем качество предоставляемых услуг, так как работаем индивидуально с каждым;
* готовы не только разработать дизайн, но и воплотить эту сказку в реальность благодаря специально подобранной бригаде мастеров;
* за время работы накопили множество скидочных карт различных магазинов, в результате заказчики неплохо экономят на закупках.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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119285 Москва
Россия
+7-9651237174 www.la-project.ru