Самое главное отличие нашей компании от огромного количества предложений – это отсутствие посредников на всех этапах работы, комплексный подход, к решению поставленных задач начиная с разработки эскизного проекта и заканчивая сдачей объекта, а так же предоставление всех услуг «под ключ». Наличие собственной материально-технической базы, мебельного производства с современным оборудованием, а также архитектурно дизайнерского бюро и строительной компании позволяет нам гарантировано предлагать Заказчикам самые выгодные цены. Сделав заказ в INTARE - Вы получите самое важное в жизни - Бесценное время для общения с Вашей семьей.
- Услуги
- 3D визуализация
- Архитектура и проектирование
- Декорирование
- Дизайн интерьера
- Ландшафтный дизайн
- Мебель и аксессуары
- Ремонт и отделка
- Строительство
- Текстильный дизайн.
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- Регионы обслуживания
- Россия
- СНГ
- Европа
- Азия
- весь мир.
- Московская область
- Красногорский район
- Награды компании
- 2 – е Место в Конкурсе
Балкон, терраса, фасадкомпании
LUMON.
Финалист– Конкурс PINWIN
Лучшее интерьерное решение в деталях
- Адрес
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143400 Московская Область, Красногорский Район,
Россия
+7-9261855099 www.intare.ru