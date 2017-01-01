Самое главное отличие нашей компании от огромного количества предложений – это отсутствие посредников на всех этапах работы, комплексный подход, к решению поставленных задач начиная с разработки эскизного проекта и заканчивая сдачей объекта, а так же предоставление всех услуг «под ключ». Наличие собственной материально-технической базы, мебельного производства с современным оборудованием, а также архитектурно дизайнерского бюро и строительной компании позволяет нам гарантировано предлагать Заказчикам самые выгодные цены. Сделав заказ в INTARE - Вы получите самое важное в жизни - Бесценное время для общения с Вашей семьей.