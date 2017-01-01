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INTARE
Архитекторы Московская Область, Красногорский Район,
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Проекты

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    • "С Любовью к Солнцу!", INTARE INTARE Дома в стиле лофт Изделия из древесины
    "С Любовью к Солнцу!", INTARE INTARE ГостинаяДиваны и кресла Изделия из древесины
    "С Любовью к Солнцу!", INTARE INTARE ГостинаяКамины и аксессуары Изделия из древесины Эффект древесины
    +11
    "С Любовью к Солнцу!"

    Самое главное отличие нашей компании от огромного количества предложений – это отсутствие посредников на всех этапах работы, комплексный подход, к решению поставленных задач начиная с разработки эскизного проекта и заканчивая сдачей объекта, а так же предоставление всех услуг «под ключ». Наличие собственной материально-технической  базы, мебельного производства с современным оборудованием, а также архитектурно дизайнерского бюро и строительной компании позволяет нам гарантировано предлагать Заказчикам самые выгодные цены. Сделав заказ в  INTARE - Вы получите самое важное  в жизни - Бесценное время для общения с Вашей семьей.                                       

    Услуги
    • 3D визуализация
    • Архитектура и проектирование
    • Декорирование
    • Дизайн интерьера
    • Ландшафтный дизайн
    • Мебель и аксессуары
    • Ремонт и отделка
    • Строительство
    • Текстильный дизайн.
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    Регионы обслуживания
    • Россия
    • СНГ
    • Европа
    • Азия
    • весь мир.
    • Московская область
    • Красногорский район
    Награды компании
    2 – е Место в Конкурсе Балкон, терраса, фасад компании LUMON. Финалист – Конкурс PINWIN Лучшее интерьерное решение в деталях
    Адрес
    143400 Московская Область, Красногорский Район,
    Россия
    +7-9261855099 www.intare.ru

    Отзыв

    leonovkirill010
    Внимание всем заказчикам и соискателям вакансий! Лица, причастные к этой компании, а именно: Пащенко Валерий Борисович и Якушева Ольга Николаевна являются мошенниками, которые в разное время владели мусорными юр. образованиям,такими как: ООО "Интакто", ООО " Реновейшен 9", руководили компанией ООО"МебельТех", кидают заказчиков и работодателей на крупные суммы денег.
    почти 5 лет назад
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    ccc621
    Якушева Ольга Николаевна кидает заказчиков
    больше 4 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2017
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