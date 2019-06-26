Создание эксклюзивных и великолепных дизайнов интерьеров. Полный спектр дизайнерских услуг в области интерьера, начиная от жилых квартир и домов и заканчивая коммерческими объектами различных назначений. тел: +7962-4426-406
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- Награды компании
- Победитель конкурса
Строймаркет – Дизайн 2010, Отмечен за высокий уровень проф. работ предоставленных на конкурс Дизайна Интерьеров – Союз дизайнеров России
- Адрес
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Ленина 406
355000 СТАВРОПОЛЬ
Россия
+7-9624426406 exmod3d.ru
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.
тел: +79624426406
exmod@inbox.ru