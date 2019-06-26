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Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Дизайнеры интерьера СТАВРОПОЛЬ
Обзор 79Проекты (79) 2Книги идей (2)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ДЕТСКАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    ДЕТСКАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    ДЕТСКАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    +14
    ДЕТСКАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ
    ЖК Аристократ трешка (фото реализации), Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    ЖК Аристократ трешка (фото реализации), Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    ЖК Аристократ трешка (фото реализации), Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
    +13
    ЖК Аристократ трешка (фото реализации)
    APARTHOTEL ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР Г. ТОРРЕВЬЕХА, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиницы в скандинавском стиле
    APARTHOTEL ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР Г. ТОРРЕВЬЕХА, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиницы в скандинавском стиле
    APARTHOTEL ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР Г. ТОРРЕВЬЕХА, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиницы в скандинавском стиле
    +4
    APARTHOTEL ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР Г. ТОРРЕВЬЕХА
    Открытая планировка, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиные в эклектичном стиле
    Открытая планировка, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиные в эклектичном стиле
    Открытая планировка, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Открытая планировка
    Желтая детская для двух девочек, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детские комната в эклектичном стиле
    Желтая детская для двух девочек, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детские комната в эклектичном стиле
    Желтая детская для двух девочек, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детские комната в эклектичном стиле
    +6
    Желтая детская для двух девочек
    Нежная детская для девочки, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детская комнатa в классическом стиле
    Нежная детская для девочки, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детская комнатa в классическом стиле
    Нежная детская для девочки, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Детская комнатa в классическом стиле
    +3
    Нежная детская для девочки
    Показать все 79 проекты

    Создание эксклюзивных и великолепных дизайнов интерьеров. Полный спектр дизайнерских услуг в области интерьера, начиная от жилых квартир и домов и заканчивая коммерческими объектами различных назначений. тел:  +7962-4426-406

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн экстерьера
    • дома
    • квартиры
    • таунхаус
    • пентхауз
    • дизайн ресторана
    • дизайн отелей
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Ростов -на- дону
    • Москва и МО
    • Краснодарский край
    • Ставропольский край
    • Russia
    • СТАВРОПОЛЬ
    • Санкт-Петербург
    Награды компании
    Победитель конкурса Строймаркет – Дизайн 2010, Отмечен за высокий уровень проф. работ предоставленных на конкурс Дизайна Интерьеров – Союз дизайнеров России
    Адрес
    Ленина 406
    355000 СТАВРОПОЛЬ
    Россия
    +7-9624426406 exmod3d.ru
    Законное владение

    Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.

    тел: +79624426406

    exmod@inbox.ru

    Отзыв

    dentdenisov
    Увидели работу Павла в квартире у кумовьев, мы были в восторге. Позже, когда решили делать ремонт, без сомнений сразу обратились к Павлу. В ближайшие сроки был сделан проект,полностью соответствующий нашим желаниям. Удобно было работать по дизайн проекту, т.к. ссылки на все материалы были указаны. Так же не надо было ломать голову, что и куда поставить. Цены на материалы весьма адекватные, хотя ремонт получился очень богатый. Хочется еще раз поблагодарить Павла за проделанную работу, мы до сих пор не можем налюбоваться обновлённым домом. Однозначно всем советую
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Август 2019
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    Evgeniya Warham Evgeniya Warham
    Огромное Спасибо Павлу за его работу.Все сделано качественно и в срок
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2019
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    toshaxel
    Отличный специалист своего дела. Быстро и красиво выполнил дизайн проект моего дома.
    больше 7 лет назад
    Дата проекта: Август 2012
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    Показать все отзывы – 5

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