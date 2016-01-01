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DONJON
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 25Проекты (25) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера коттеджа, DONJON DONJON Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера коттеджа, DONJON DONJON Кухня в стиле модерн
    Дизайн интерьера коттеджа, DONJON DONJON Кухня в стиле модерн
    +5
    Дизайн интерьера коттеджа
    Дизайн-проект для холостяка, DONJON DONJON Кухня в стиле модерн
    Дизайн-проект для холостяка, DONJON DONJON Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект для холостяка, DONJON DONJON Гостиная в стиле модерн
    +1
    Дизайн-проект для холостяка
    дизайн интерьера комнаты для гостей в частном доме, DONJON DONJON Спальня в стиле минимализм Мрамор Белый
    дизайн интерьера комнаты для гостей в частном доме, DONJON DONJON Спальня в стиле минимализм Мрамор Белый
    дизайн интерьера комнаты для гостей в частном доме, DONJON DONJON Спальня в стиле минимализм Мрамор Белый
    +1
    дизайн интерьера комнаты для гостей в частном доме
    Стильный кабинет от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Рабочий кабинет в стиле модерн
    Стильный кабинет от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Рабочий кабинет в стиле модерн
    Стильный кабинет от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Рабочий кабинет в стиле модерн
    +1
    Стильный кабинет от студии дизайна DONJON
    Гостиная в современном стиле от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гостиная в современном стиле от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гостиная в современном стиле от студии дизайна DONJON, DONJON DONJON Гостиная в классическом стиле
    +4
    Гостиная в современном стиле от студии дизайна DONJON
    интерьер кухни, DONJON DONJON Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    интерьер кухни, DONJON DONJON Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    интерьер кухни, DONJON DONJON Кухня в стиле минимализм Дерево Белый
    +3
    интерьер кухни
    Показать все 25 проекты

    Donjon – это творческая группа молодых, позитивных и весьма амбициозных профессионалов, каждый из которых играет важную роль в сложном процессе создания и реализации дизайн проектов. Основным принципом работы студии является исключительная ориентация на результат, который базируется на создании полностью прозрачных и понятных отношений с нашими клиентами.
       Дизайн-проект и его воплощение- это не только творческий процесс, но и инвестициионный проект, и он должен быть правильно организован, чтобы достичь ожидаемых результатов. Понимая это, мы проводим, оценку и анализ полученных результатов на этапе проектирования, формируем вокруг себя команду партнеров, которые отвечают нашим требованиям, и поэтому мы можем с уверенностью гарантировать абсолютно предсказуемый результат для наших клиентов.   Мы знаем, что интерьер формирует сильные эмоции и влияет на стиль нашей жизни, поэтому мы стремимся к совершенству в работе и абсолютно уверены, что процесс создания и реализации интерьера станет для Вас одним из самых приятных моментов в жизни.

    Услуги
    Создание дизайн-проекта подготовка проектной документации авторский контроль за строительными и ремонтными работами подбор предметов искусства и декора а так же отдельные консультации по дизайну.
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Награды компании
    диплом BATIMAT INSIDE 2016г.
    Адрес
    Фрунзе 169, офис 206
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9189373605 www.donjon.design
    Законное владение

    г. Краснодар ул. Фрунзе д. 169 оф.206

    Отзыв

    Olesya Maletskaya
    больше 4 лет назад

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