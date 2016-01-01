Donjon – это творческая группа молодых, позитивных и весьма амбициозных профессионалов, каждый из которых играет важную роль в сложном процессе создания и реализации дизайн проектов. Основным принципом работы студии является исключительная ориентация на результат, который базируется на создании полностью прозрачных и понятных отношений с нашими клиентами.
Дизайн-проект и его воплощение- это не только творческий процесс, но и инвестициионный проект, и он должен быть правильно организован, чтобы достичь ожидаемых результатов. Понимая это, мы проводим, оценку и анализ полученных результатов на этапе проектирования, формируем вокруг себя команду партнеров, которые отвечают нашим требованиям, и поэтому мы можем с уверенностью гарантировать абсолютно предсказуемый результат для наших клиентов. Мы знаем, что интерьер формирует сильные эмоции и влияет на стиль нашей жизни, поэтому мы стремимся к совершенству в работе и абсолютно уверены, что процесс создания и реализации интерьера станет для Вас одним из самых приятных моментов в жизни.
- Услуги
- Создание дизайн-проекта подготовка проектной документации авторский контроль за строительными и ремонтными работами подбор предметов искусства и декора а так же отдельные консультации по дизайну.
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Награды компании
- диплом BATIMAT INSIDE 2016г.
- Адрес
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Фрунзе 169, офис 206
350000 Краснодар
Россия
+7-9189373605 www.donjon.design
г. Краснодар ул. Фрунзе д. 169 оф.206