Мы разрабатываем дизайн интерьеров квартир, загородных домов, офисов, кафе, ресторанов и многих других помещений, а также производим полный спектр ремонтно-отделочных работ. К дизайну интерьера мы подходим с большим вниманием и ответственностью, кропотливо прорабатывая каждую деталь. Одного чувства вкуса мало, здесь также требуются профессиональные знания в архитектуре, культуре, строительстве. Мы гордимся своей командой дизайнеров и архитекторов, способных создать современную обстановку, которая бы радовала глаз и была настоящим произведением архитектурного и интерьерного искусства!

Дизайн проект, разрабатываемый специалистами студии Casa Creativa включает в себя полный комплекс услуг по ведению проекта от идеи до воплощения. Готовим проектную документацию, помогаем определить художественно-стилевое направление, составляем план ремонтно-отделочных работы, ведем надзор за их выполнением, предоставляем отчеты по расходам на используемые материалы.

Хотите получить Дом с большой буквы? Команда Casa Creativa поможет Вам в этом и с удовольствием станет партнером во многих Ваших начинаниях!

По вопросам требуемого вам оформления интерьера вы всегда можете обратиться по телефону +7 (926) 180-66-61.