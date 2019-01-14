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Студия авторского дизайна ASHE Home
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 58Проекты (58) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в ЖК Тихая Роща, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в ЖК Тихая Роща, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры в ЖК Тихая Роща, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    +31
    Дизайн квартиры в ЖК Тихая Роща
    Дизайн интерьеров фитнесс-клуба ULTRA в Ульяновске, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн интерьеров фитнесс-клуба ULTRA в Ульяновске, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн интерьеров фитнесс-клуба ULTRA в Ульяновске, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Конференц-центры в эклектичном стиле
    +23
    Дизайн интерьеров фитнесс-клуба ULTRA в Ульяновске
    Дизайн кинокомплекса ULTRA в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home
    Дизайн кинокомплекса ULTRA в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home
    Дизайн кинокомплекса ULTRA в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home
    +31
    Дизайн кинокомплекса ULTRA в г.Уфа
    Коттедж в Зинино в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в Зинино в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в Зинино в г.Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    +48
    Коттедж в Зинино в г.Уфа
    Квартира в ЖК Дом у озера, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Дом у озера, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Дом у озера, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухни в эклектичном стиле
    +34
    Квартира в ЖК Дом у озера
    Апартаменты в ЖК IDEL Tower, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК IDEL Tower, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК IDEL Tower, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +32
    Апартаменты в ЖК IDEL Tower
    Показать все 58 проекты

    Мы - студия авторского дизайна ASHE Home.

    Мы занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием. В каждом проекте мы прорабатываем все до мелочей - от эскизной концепции до визуализации, и от рабочей документации до сопровождения проекта при строительстве.   

    Все что мы делаем - мы делаем ответственно и со знанием дела. Поэтому, наши эскизные предложения понятны и наглядны, визуализации - фото-реалистичны, а рабочую документацию, выполненную нами, сможет прочесть и понять любой квалифицированный строитель.   

    За нашими плечам не один год практики, у нас есть опыт в создании и реализации проектов любой сложности - от однокомнатных квартир-студий до больших общественных пространств.   

    Все что мы делаем - мы делаем с душой. А как иначе?

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн
    Регионы обслуживания
    • Уфа
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • РФ
    Адрес
    ул. Октябрьской Революции, 31а
    450000 Уфа
    Россия
    +7-9173416659 ashehome.ru

    Отзыв

    Dinis Samigullin
    больше 1 года назад

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