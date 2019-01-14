Мы - студия авторского дизайна ASHE Home.

Мы занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием. В каждом проекте мы прорабатываем все до мелочей - от эскизной концепции до визуализации, и от рабочей документации до сопровождения проекта при строительстве.

Все что мы делаем - мы делаем ответственно и со знанием дела. Поэтому, наши эскизные предложения понятны и наглядны, визуализации - фото-реалистичны, а рабочую документацию, выполненную нами, сможет прочесть и понять любой квалифицированный строитель.

За нашими плечам не один год практики, у нас есть опыт в создании и реализации проектов любой сложности - от однокомнатных квартир-студий до больших общественных пространств.

Все что мы делаем - мы делаем с душой. А как иначе?