Арт-студия "Sofas&Decor" с 2010 года создаёт для своих заказчиков мягкую мебель любых размеров, дизайна и отделки. Опытные мастера нашего собственного производства способны реализовать самые оригинальные и сложные идеи, не забывая о качестве материалов и сборки.
Производство и шоу-рум с большим выбором материалов для обивки ( более 3000 образцов ткани, натуральной кожи и экокожи) находится в Санкт-Петербурге, но также мы осуществляем доставку нашей мягкой мебели и в другие города.
- Услуги
- Изготовление мягкой мебели и стеновых панелей на заказ
- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Менделеевская, д.9
194044 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129205872 sofas-decor.ru
Законное владение
9, Менделеевская ул.