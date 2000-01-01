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Sofas&amp;Decor
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (18)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кровать с выдвижными ящиками, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровать с выдвижными ящиками, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровать с выдвижными ящиками, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровать с выдвижными ящиками
    Круглые кровати в Санкт-Петербурге, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Белый
    Круглые кровати в Санкт-Петербурге, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Белый
    Круглые кровати в Санкт-Петербурге, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Белый
    +2
    Круглые кровати в Санкт-Петербурге
    Кровати на заказ по размерам заказчика, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Желтый
    Кровати на заказ по размерам заказчика, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Синий
    Кровати на заказ по размерам заказчика
    Дизайнерские стулья на заказ , Sofas&Decor Sofas&Decor ГостинаяТабуреты и стулья Полиэстер Желтый
    Дизайнерские стулья на заказ , Sofas&Decor Sofas&Decor Рабочий кабинет Стулья Текстиль Многоцветный
    Дизайнерские стулья на заказ , Sofas&Decor Sofas&Decor Рабочий кабинет Стулья Кожа Коричневый
    +7
    Дизайнерские стулья на заказ
    Кресла изготовленные на заказ, Sofas&Decor Sofas&Decor ГостинаяДиваны и кресла Полиэстер Синий
    Кресла изготовленные на заказ, Sofas&Decor Sofas&Decor ГостинаяДиваны и кресла Искусственная кожа Серый
    Кресла изготовленные на заказ, Sofas&Decor Sofas&Decor ГостинаяДиваны и кресла Кожа Коричневый
    Кресла изготовленные на заказ
    Кровати по индивидуальному заказу, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Полиэстер Синий
    Кровати по индивидуальному заказу, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Полиэстер Серый
    Кровати по индивидуальному заказу, Sofas&Decor Sofas&Decor Спальная комната Кровати и изголовья Полиэстер Серый
    +3
    Кровати по индивидуальному заказу
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    Арт-студия "Sofas&Decor" с 2010 года создаёт для своих заказчиков мягкую мебель любых размеров, дизайна и отделки. Опытные мастера нашего собственного производства способны реализовать самые оригинальные и сложные идеи, не забывая о качестве материалов и сборки.

    Производство и шоу-рум с большим выбором материалов для обивки ( более 3000 образцов ткани, натуральной кожи и экокожи) находится в Санкт-Петербурге, но также мы осуществляем доставку нашей мягкой мебели и в другие города.

    Услуги
    Изготовление мягкой мебели и стеновых панелей на заказ
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Менделеевская, д.9
    194044 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129205872 sofas-decor.ru
    Законное владение

    9, Менделеевская ул.

    Отзыв

    Кира
    Отдавали диван на перетяжку. Быстро и качество.
    10 месяцев назад
    Анна Жарова
    Знают своё дело! Деньги берут не за просто так.
    10 месяцев назад
    Петр Чебыкин
    Комплект стульев заказывали не так давно. Стулья выполнены по нашим эскизам. За собственный, индивидуальный дизайн цена просто сказка. Довольны, добавить нечего.
    10 месяцев назад
    Показать все отзывы – 18
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