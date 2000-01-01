Арт-студия "Sofas&Decor" с 2010 года создаёт для своих заказчиков мягкую мебель любых размеров, дизайна и отделки. Опытные мастера нашего собственного производства способны реализовать самые оригинальные и сложные идеи, не забывая о качестве материалов и сборки.

Производство и шоу-рум с большим выбором материалов для обивки ( более 3000 образцов ткани, натуральной кожи и экокожи) находится в Санкт-Петербурге, но также мы осуществляем доставку нашей мягкой мебели и в другие города.