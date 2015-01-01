Forest Store – семейная мастерская по пошиву авторского постельного белья и аксессуаров с вышивкой Ваших инициалов и фраз. Мы создаем готовые коллекции и разрабатываем комплекты домашнего текстиля по индивидуальному заказу.

Эксклюзивная вышивка, выполненная по авторским эскизам дизайнера на высокотехнологичном оборудовании, натуральные ткани и концептуальный подход - все это, делает каждый наш комплект неповторимым и современным.