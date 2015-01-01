Forest Store – семейная мастерская по пошиву авторского постельного белья и аксессуаров с вышивкой Ваших инициалов и фраз. Мы создаем готовые коллекции и разрабатываем комплекты домашнего текстиля по индивидуальному заказу.
Эксклюзивная вышивка, выполненная по авторским эскизам дизайнера на высокотехнологичном оборудовании, натуральные ткани и концептуальный подход - все это, делает каждый наш комплект неповторимым и современным.
- Услуги
- Пошив постельного белья с вышивкой ваших инициалов и фраз
- Разработка семейных логотипов и монограмм
- Вышивка инициалов и фраз на постельном белье
- Пошив текстильных аксессуаров для дома
- Пошив детского постельного белья с вышивкой
- Пошив свадебного постельного белья с вышивкой
- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
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620027 Екатеринбург
Россия
+7-9623883812 www.forest-store.ru