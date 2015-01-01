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Forest
Текстиль и обивка Екатеринбург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Hello WINTER!, Forest Forest ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Белый
    Hello WINTER!, Forest Forest ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Белый
    Hello WINTER!, Forest Forest ГостинаяАксессуары и декорации Лен / Полотно Красный
    Hello WINTER!
    Family tree, Forest Forest Спальная комната Текстиль Хлопок Белый
    Family tree, Forest Forest Спальная комната Текстиль Хлопок
    Family tree, Forest Forest Спальная комната Текстиль Хлопок Белый
    Family tree

    Forest Store – семейная мастерская по пошиву авторского постельного белья и аксессуаров с вышивкой Ваших инициалов и фраз. Мы создаем готовые коллекции и разрабатываем комплекты домашнего текстиля по индивидуальному заказу. 

    Эксклюзивная вышивка, выполненная по авторским эскизам дизайнера на высокотехнологичном оборудовании, натуральные ткани и концептуальный подход  - все это,  делает каждый наш комплект неповторимым и современным.

    Услуги
    • Пошив постельного белья с вышивкой ваших инициалов и фраз
    • Разработка семейных логотипов и монограмм
    • Вышивка инициалов и фраз на постельном белье
    • Пошив текстильных аксессуаров для дома
    • Пошив детского постельного белья с вышивкой
    • Пошив свадебного постельного белья с вышивкой
    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    620027 Екатеринбург
    Россия
    +7-9623883812 www.forest-store.ru
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