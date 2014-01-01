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Kontio – Финские дома
Строители Москва
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    Крупнейший в мире завод по производству бревенчатых домов

      Все бревенчатые дома Контио изготавливаются в Финляндии на заводе в поселке Пудасярви вблизи Полярного круга и возобновляемых источников сырья. Производство домов в самом сердце сосновых лесов Приполярья позволяет использовать лучшее сырье, избегая излишней транспортировки  и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду. С 1970 года компания Контио претерпела поразительные изменения. Этот крупнейший в мире завод ежегодно поставляет 2300 бревенчатых строений во все части света. Общее количество бревенчатых строений, возведенных с начала 1970-х годов, превышает 35 000 единиц.

    Услуги
    • Дома из клееного бруса
    • дома из оцилиндрованного бревна
    • архитектурные услуги. Строительство деревянных домов.
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия.
    Награды компании
    RANTASALMI AWARD; Best Swedish Ski Chalet at the prestigious World Ski Awards in Kitzbühel; etc..
    Адрес
    Наметкина д.10А, к1
    117420 Москва
    Россия
    +7-4955653636 kontio-msk.ru
    Законное владение

    Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi, Финляндия

    Отзыв

    Nasihat TJ
    почти 2 года назад
    Мари Данилейко
    больше 4 лет назад
    Олег Пугач
    Спасибо. Отличная компания. Воплощают такие проэкты в жизнь. Молодцы.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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