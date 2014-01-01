Крупнейший в мире завод по производству бревенчатых домов

Все бревенчатые дома Контио изготавливаются в Финляндии на заводе в поселке Пудасярви вблизи Полярного круга и возобновляемых источников сырья. Производство домов в самом сердце сосновых лесов Приполярья позволяет использовать лучшее сырье, избегая излишней транспортировки и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду. С 1970 года компания Контио претерпела поразительные изменения. Этот крупнейший в мире завод ежегодно поставляет 2300 бревенчатых строений во все части света. Общее количество бревенчатых строений, возведенных с начала 1970-х годов, превышает 35 000 единиц.