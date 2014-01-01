Крупнейший в мире завод по производству бревенчатых домов
Все бревенчатые дома Контио изготавливаются в Финляндии на заводе в поселке Пудасярви вблизи Полярного круга и возобновляемых источников сырья. Производство домов в самом сердце сосновых лесов Приполярья позволяет использовать лучшее сырье, избегая излишней транспортировки и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду. С 1970 года компания Контио претерпела поразительные изменения. Этот крупнейший в мире завод ежегодно поставляет 2300 бревенчатых строений во все части света. Общее количество бревенчатых строений, возведенных с начала 1970-х годов, превышает 35 000 единиц.
- Услуги
- Дома из клееного бруса
- дома из оцилиндрованного бревна
- архитектурные услуги. Строительство деревянных домов.
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия.
- Награды компании
- RANTASALMI AWARD; Best Swedish Ski Chalet at the prestigious World Ski Awards in Kitzbühel; etc..
- Адрес
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Наметкина д.10А, к1
117420 Москва
Россия
+7-4955653636 kontio-msk.ru
Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi, Финляндия